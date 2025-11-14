Laura Ponte defiende al Rey Juan Carlos tras la polémica publicación de sus memorias: "Un respeto"

Aunque muchos ya no lo recuerden, Laura Ponte formó parte durante años de la familia del Rey. La modelo se casó con Beltrán Gómez-Acebo -hijo de la infanta doña Pilar y el primo más cercano al Rey Felipe VI- en 2004 después de siete años de noviazgo. Sin embargo, y tras el nacimiento de sus mellizos Laura y Luis, la pareja decidía emprender caminos separados en 2009, aunque siguen manteniendo una relación muy cordial.

Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo el día de su boda en 2004 | Gtres

Siempre discreta en lo que a los asuntos de su exfamilia política se refiere, la asturiana ha sorprendido con la defensa que ha hecho del Rey Juan Carlos ante la polémica que se ha formado tras la publicación de sus memorias, Reconciliación, el pasado 5 de noviembre en Francia.

Y es que aunque la modelo no ha leído el libro y "no está en mi horizonte" hacerlo -aunque deja en el aire la posibilidad con un "no sé, es algo que llega y de repente es casual"- no ha dudado en reivindicar la figura del Monarca y el papel que ha tenido en la historia de España: "Creo que ha sido un hombre importante en nuestra transición y así es. Al que se le debe también un respeto, olvidándonos todo lo demás, porque ha tenido un papel vital para que hoy vivamos en un Estado democrático. Luego ya entran otras... Otras historias, pero eso hay que reconocerlo, y es innegable, o sea, innegable".

Laura Ponte contestanto a losmedios | Europa Press

Respecto a los deseos de Don Juan Carlos de volver a vivir en España tras más de cinco años de exilio en Abu Dabi, Laura apunta que "puedo entenderlo porque está su familia y también por lo que construyó, quiero decir, lo que participó, yo lo puedo entender". "Pero bueno, ahí hay un tema tambin que eso, para eso existe la justicia, para eso existen una serie de herramientas que tenemos para que gestione este tipo de situaciones. Yo ahí no tengo voz ni voto. De momento", zanjaba.

Laura Ponte en un evento | Gtres

Sin embargo, y ante el episodio en el que el Emérito reconoce sus desavenencias con la Reina Letizia y asegura que no facilitó la unión familiar, la exnuera de la infanta Pilar no ha dudado en defender a la mujer del Rey Felipe: "A mí me parece que es una mujer que está dando voz a mucha problemática y a muchas cuestiones, es una mujer inteligente, que sabe además comunicar, con lo cual es importantísimo, y que está haciendo un trabajo increíble, y está acompañando muy bien al Rey, entonces no tengo nada más que decir nada más que eso".