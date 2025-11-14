Carlos III cumple 77: sus palabras sobre Lady Di antes de casarse y el motivo por el que pidió matrimonio a Camilla

Hoy, en el cumpleaños de Carlos III, su figura vuelve a situarse en el centro del foco mediático, marcada por una imagen pública que desde hace décadas avanza entre aplausos y controversias. El monarca, que heredó el trono en un momento delicado, sigue arrastrando episodios del pasado que aún hoy en día generan debate.

Entre estos episodios, uno de los más recordados es su complicada historia sentimental, que comenzó mucho antes de convertirse en rey y que marcó algunos de los momentos más mediáticos de la monarquía británica.

En este artículo repasamos su matrimonio con Lady Di, las frases que marcaron su relación y el motivo por el que, con el tiempo, acabó pidiendo matrimonio a Camilla, la actual reina consorte de Reino Unido.

Carlos III de Inglaterra | Gtres

Lo que dijo sobre Lady Di

En abril se cumplieron 44 años de la boda entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. Una ceremonia celebrada en la Catedral de San Pablo de Londres, donde asistieron a las puertas aproximadamente 3.500 británicos.

Esta celebración tuvo sus altibajos, puesto que, horas antes de la boda, el actual monarca confesó a sus amigos que tenía dudas sobre el enlace. Y es que si retrocedemos aún más en el tiempo, es clave recordar que tan sólo fueron doce veces las que la pareja coincidió antes de contraer matrimonio.

Carlos de Inglaterra y Diana de Gales | Gtres

El propio Carlos de Inglaterra afirmó a sus amigos que esta decisión de matrimonio iba a ser una promesa de la cual se arrepentiría toda su vida, pero que era lo correcto para su familia y país. Penny Junor recogió en su libro La duquesa: la historia no contada, que "Carlos no estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto al casarse con Diana, pero no había salida".

Carlos de Inglaterra y Diana de Gales | Gtres

Pero estas confesiones no impidieron el enlace matrimonial y, el 29 de julio de 1981, millones de personas vivieron la que fue la boda del siglo. Un año después, dieron la bienvenida al príncipe Guillermo y, después, al príncipe Enrique.

Carlos de Inglaterra y Diana de Gales con sus hijos Guillermo y Enrique | Gtres

En 1992 tuvo lugar lo que muchos personajes cercanos a la realeza esperaban: se separaron y en 1996 se formalizó el divorcio, solamente un año antes del trágico accidente que acabó con la vida de Lady Di.

Su matrimonio con Camilla

La historia de cómo se comprometió Carlos de Inglaterra con su esposa actual Camilla Parker Bowles tiene como momento clave una crítica situación de pareja en el año 2004.

Y es que aunque su noviazgo ya tenía unos años de trayectoria, el gran obstáculo para contraer matrimonio era el protocolo real y la Iglesia de Inglaterra. El actual rey Carlos III iba a ser, por aquel entonces, el futuro jefe de la Iglesia, y casarse con Camilla, que era una mujer divorciada, era un factor que causaba un gran debate social.

El rey Carlos III y Camilla Parker, la reina consorte | Gtres

Pero, por mucho que estuvieran juntos de manera no oficial, mientras no se casaran, Camilla no tenía un estatus reconocido por el Palacio, lo que la hacía vulnerable a las reglas de etiqueta más estrictas.

El evento que hizo romper la cuerda fue la boda de Edward Van Cutsem, un gran amigo de la familia. En esta celebración asistirían todos los miembros importantes de la realeza, incluyendo a la Reina Isabel II y el Príncipe Guillermo y Enrique.

El rey Carlos III y Camilla Parker, la reina consorte | Gtres

A Camilla Parker Bowles se le informó que, por no ser familia real ni esposa oficial, la sentarían en los márgenes sociales, lejos de Carlos, atrás con las amigas de la novia. Carlos III esperaba que ella estuviera a su lado, pero se enteró de que si asistían juntos, el protocolo los separaría.

Esta marginación pública fue la gota que colmó el vaso para Camilla. Se sintió humillada y llegó a su límite, decidiendo no asistir al enlace para no pasar esa vergüenza. Carlos, al ver que no podía asistir con Camilla, también se retiró del evento, usando una excusa de trabajo para evitar ofender a los anfitriones.

El rey Carlos III y Camilla Parker, la reina consorte, el día de su boda | Gtres

El padre de Camilla, el Mayor Bruce Shand, se dio cuenta de lo absurda e insostenible que era la situación para su hija. Habló con Carlos y le dijo una frase clave: "Quiero encontrarme con mi creador sabiendo que mi hija está bien".

Estas palabras hicieron que Carlos reaccionara. Entendió que la única forma de darle a Camilla el respeto, la dignidad y el estatus que merecía era casándose con ella. Así pues, la pareja se comprometió en matrimonio el día de Año Nuevo de 2005, poco después de este incidente.