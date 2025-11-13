DESPUÉS DE UNA ÉPOCA DISTANCIADOS
Fran Rivera zanja los rumores de distanciamiento con su hermano Cayetano apoyándole tras su accidente
Fran Rivera ha sido grabado visitando a su hermano Cayetano Rivera, días después del accidente que ha sufrido el torero. En medio de todo el revuelo generado, Fran no ha dudado en demostrar públicamente que su hermano cuenta con su apoyo y que su distanciamiento es cosa del pasado.
Ante todo el revuelo generado tras el accidente que sufrió Cayetano Rivera la pasada noche del domingo 9 de noviembre de 2025, en una glorieta de acceso a la urbanización del Real Club Sevilla Golf (municipio de Alcalá de Guadaíra Dos Hermanas, Sevilla); Fran Rivera ha decidido olvidar cualquier tipo de distanciamiento con su hermano y apoyarle en este momento.
Y es que, si hace tan solo unas semanas, concretamente el 2 de noviembre, los hermanos coincidían públicamente en el funeral de Rafael de Paula y no intercambiaban palabra, unas imágenes muy comentadas porque reflejaban el distanciamiento que mantenían desde hacía meses, tras el accidente de Cayetano hemos visto a Fran al lado de su hermano.
Recientemente, las cámaras captaban al extorero entrando en la urbanización donde reside su hermano. Unas imágenes que son la prueba de que Cayetano cuenta con el apoyo de su hermano en estos complicados momentos.
