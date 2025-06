Amelia Bono, después de todo el revuelo que le salpicó recientemente: "Las cosas pasan así y te toca"

A principios del pasado mes de mayo, Amelia Bono se vio envuelta en una situación un tanto desagradable. La influencer, a la que le encanta viajar, disfrutaba de unos días de playa en un destino de ensueño.

Desde allí, y como suele ser habitual debido a su perfil en redes sociales, Amelia publicaba varias galerías de imágenes donde compartía con sus seguidores algunos momentos captados por la cámara de ese viaje. Y entre todas estas fotos, hubo una (la última de esta galería) que llamó especialmente la atención entre sus seguidores por un detalle: muchos comentaban que lo que había tirado en el suelo parecía un preservativo.

Lejos de esconderse y no hacer frente a la situación, o borrar la imagen para así evitar más polémica, la influencer no dudaba en atender a los medios, tratando el tema con total normalidad: "Yo estoy muy tranquila y bueno, la foto, que me imagino que es por lo que estáis aquí, pues es cierto que parece lo que se está diciendo, pero de verdad que no. Nada, nada, o sea que... Pero bueno, que yo estoy muy tranquila, muy en paz".

Y es que como ella misma reconocía, defendiendo su libertad, es que de haberlo sido tampoco hubiese pasado nada: "Y te voy a decir una cosa, si lo fuera, pues no sé, tampoco pasa nada. Pero es que no, no, de verdad que no", comentaba ante las cámaras.

Este jueves, Amelia Bono ha reaparecido públicamente tras todo este revuelo en un evento de gafas organizado por Mo en Madrid. Una fiesta que ha reunido a un gran número de rostros conocidos: Laura Escanes, Paz Padilla, Anita Matamoros...

Amelia Bono posando para los medios | Gtres

Tras posar en el photocall, la hija de José Bono ha dedicado unos minutos a la prensa y ha confesado que estaba "muy tranquila" después de todo lo ocurrido: "Bueno, las cosas pasan así y te toca y te ha tocado. Pero yo estoy muy bien, estoy muy tranquila. Estoy muy bien, estoy muy tranquila. Centrada en mi trabajo, en mis hijos, en mi familia. En la maratón que voy a hacer. Este reto que tengo que es maravilloso y que me tiene con el trabajo muy ocupada y muy centradita".

Amelia Bono, en un evento en Madrid | Gtres

Amelia también se ha pronunciado sobre cómo se encuentra actualmente su exsuegro Raphael, para ella "el número 1", que el próximo mes vuelve a los escenarios después de que a finales de febrero le diagnosticasen un linfoma cerebral: "Ya lo habéis visto, ya lo ha dicho él. Que está fenomenal. Le han dado el personaje del año. Además ya se lo merece. Ya le tocaba, así que yo feliz".