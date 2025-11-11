El plan familiar de Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, con su hija pequeña

Se acercan fechas difíciles para la familia Matos Goyanes: la familia celebrará sus segundas navidades sin Caritina Goyanes. La hija mayor de Cari Lapique falleció el 26 de agosto de 2024 en su residencia de Marbella, en Málaga, tan solo unos días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes, lo que supuso un doble golpe para la familia.

Desde su triste fallecimiento, su viudo, Antonio Matos, con el que se casó en 2008 y con el que tuvo dos hijos, Pedro (de 15 años) y Caritina (de 12); ha tenido más presencia mediática. Y aunque intenta llevar una vida discreta y alejada del foco mediático, este fin de semana ha sido grabado por las cámaras de Gtres disfrutando de un plan familiar, en Madrid, en compañía de su hija pequeña.

Antonio Matos disfruta de un plan con su hija en Madrid | Gtres

Siempre educado con la prensa, Antonio Matos atendía brevemente a la reportera a las puertas del espectáculo Circlassica, NOEL. En el vídeo de arriba te dejamos las imágenes.