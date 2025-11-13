Manualidades fáciles de Amazon para hacer con tus hijos y decorar el árbol de Navidad de una forma diferente

Ahora que ya ha pasado Halloween, ya está a la vuelta de la esquina la inigualable Navidad. Una de las festividades más esperadas del año, llena de reuniones familiares, regalos, comidas deliciosas y decoraciones que llenan de magia cada rincón.

Para muchos, es el momento más especial del año, y especialmente para los más pequeños de casa, que viven estas semanas con ilusión entre regalos, talleres y manualidades que transforman cualquier aula o habitación en un escenario navideño.

En este artículo te presentamos tres ideas originales para decorar el árbol de Navidad o cualquier espacio de tu hogar. Son tres propuestas creativas disponibles en Amazon, perfectas para personalizar adornos con pegatinas o dibujos y darles un toque único y hecho a mano a tu decoración navideña.

Familia haciendo un taller culinario de Navidad | Freepik

Árboles de Navidad con pegatinas

La primera propuesta es una divertida manualidad para crear los clásicos árboles de Navidad, una actividad que combina creatividad y entretenimiento. Este set incluye pegatinas, un detalle que suele fascinar a los más pequeños de casa.

Disponible en Amazon por tan solo 11 euros, el pack incluye 24 plantillas de árboles en diferentes tonos de verde y formas, 24 hojas de pegatinas con motivos típicos de la época, como muñecos de nieve, renos o regalos, y 24 cintas para colgarlos fácilmente del árbol o de cualquier mueble.

Manualidad adorno mini árboles de Navidad | Amazon

Sin duda, esta opción es perfecta para los niños, ya que permite disfrutar de una actividad sencilla y divertida que no requiere demasiada precisión. Con un poco de ayuda de un adulto, podrán crear unos encantadores mini arbolitos navideños para decorar cualquier rincón del hogar.

Renos para customizar

Esta segunda idea es un poco más original y divertida que la anterior, puesto que se trata de un taller con renos, los simpáticos compañeros de Papá Noel procedentes del Polo Norte. Es una manualidad perfecta para los niños amantes de los animales y de las actividades creativas.

El set, disponible en Amazon por tan solo 7 euros, incluye la base de un reno junto con todos los accesorios necesarios para personalizarlo: cuernos, nariz, pezuñas, ojos, sombreros y prendas de ropa.

Manualidad adorno renos de Navidad | Amazon

Los usuarios destacan en los comentarios la sencillez y el éxito de esta manualidad entre los más pequeños. Todas las piezas son autoadhesivas, por lo que no se necesita pegamento, y los niños pueden diseñar sus renos a su gusto, creando resultados únicos y llenos de encanto.

Bolas para colorear

La tercera propuesta son unas bolas para el árbol que imitan el estilo de las clásicas de vidrio, aunque en este caso están hechas de plástico, lo que las hace más seguras para los niños. En su interior incluyen un dibujo con motivos navideños listo para colorear.

Manualidad adorno bolas de Navidad | Amazon

Este set, disponible en Amazon por 9 euros, contiene 8 bolas con sus respectivos diseños. Es una opción ideal para los pequeños artistas de la casa, ya que la actividad se centra en dar color y vida a cada figura. Además, es una excelente manera de pasar tiempo en familia mientras se llena el árbol de Navidad de creatividad y un toque totalmente personal.