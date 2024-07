Javier Ungría, tras perder la batalla por la custodia de su hija con Elena Tablada: "Me gustaría estar mejor"

Hace apenas unos días salía a la luz la resolución judicial por la custodia de Camila, la hija que tienen en común Javier Ungría y Elena Tablada. Un final desfavorable para el empresario del que ahora ha hablado para los micrófonos de Europa Press. Acompañado por la pequeña, no ha dudado en compartir sus pensamientos sobre la situación actual y el mensaje que tiene para la modelo. "Que ninguno celebre demasiado, que ninguno está muy contento supongo", ha sentenciado, subrayando que esta resolución no es buena para ninguna de las dos partes.

Y, aunque se ha mostrado sereno y dejando claro que piensa seguir luchando por lo que considera justo, no ha podido evitar desvelar que no está pasando por su mejor momento: "Yo me encuentro bien, bueno, me encuentro bien. Me gustaría estar mejor. No creo que nada tenga mucho que celebrar. O sea, ya está. Lo importante es que esté bien ella. Y ya está". Además, ha confirmado que su expareja le ha enviado un correo electrónico permitiéndole ver a su hija cuando quiera: "Hombre, es que solo faltaba. La niña es de los dos. Yo eso no lo he hecho con ella porque cuando esté conmigo obviamente la puede ver. Se da por hecho".

Elena Tablada y Javier Ungría | Gtres

En los últimos meses se ha rumoreado que Elena contrató un detective privado para seguir cada paso de Ungría y utilizarlo así en el juicio. Unos rumores sobre los que ahora se ha pronunciado el empresario, quitándole importancia al asunto: "No ha jugado ninguna baza que yo sepa (...) Nada. Informes que hacen ver que yo soy un padre normal. Y ya está. O sea, ni se trató en el juicio. O sea, que no tiene mucha relevancia". También ha anunciado que está considerando recurrir la sentencia: "Sí, estamos valorándolo".

Sin querer entrar en los detalles de la resolución, no ha esclarecido cuál es ahora la pensión que debe pasarle a Elena Tablada: "Bueno, eso es lo que se ha establecido. Bueno, es que como no es definitivo, me imagino, hasta que no terminen los recursos y tal. Pero bueno". Eso sí, ha vuelto a lanzar otro dardo a la modelo poniendo sobre la mesa la situación de su hija: "Yo también quiero que esté con su hermana. Pero también quiero que esté conmigo. O sea, yo no pido más días para mí. Pido los mismos días para mí. No... son... cada uno tiene su libreto".

Con estas declaraciones, Javier Ungría ha dejado claro que, a pesar de las dificultades, su prioridad sigue siendo el bienestar de su hija y que continuará luchando por lo que considera justo.