El deseo de Boris Izaguirre: "Que Amaia Montero desbloquee a Cayetana Guillén Cuervo y reanuden su amistad"

Este pasado miércoles se ha celebrado en Barcelona, en el Museu Nacional DArt de Cataluña, la gala del Premio Planeta 2025. Un premio que este año se ha llevado Juan del Val por su novela: Vera, una historia de amor.

Y entre los invitados se encontraba Boris Izaguirre, siempre apoyando la cultura y un gran apasionado de la literatura, que en 2007 también estuvo entre los finalistas a este premio. Tras su paso por el photocall, el presentador y escritor dedicó unos minutos a la prensa: "Cada vez que vengo los revivo, es verdad. Son muy emocionantes cuando te esperas allí que tú novela vaya ascendiendo en el ranking y al final estar entre las dos decisivas es muy emocionante".

Boris Izaguirre, en el Premio Planeta 2025 | Gtres

Siempre muy al día de los temas de actualidad, Boris también se pronunció por lo que fue una de las noticias más comentadas de este pasado miércoles: el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero como vocalista. Un tema sobre el que se pronunció mostrándose feliz por la noticia: "Me ha dado mucha alegría".

Eso sí, después de todo lo que se montó, hace meses, con las polémicas declaraciones que hizo Cayetana Guillén Cuervoconfirmando anticipadamente, y sin querer, la vuelta de Amaia con LODVG, lo que provocó una brecha entre la amistad que ambas mantenían desde hace años (incluso Amaia es la madrina del hijo de Cayetana), ahora Boris solo tiene un deseo: "Espero que Amaia Montero desbloquee a Cayetana Guillén Cuervo y reanuden su amistad".