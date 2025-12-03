Cayetana Guillén Cuervo, meses después de lo sucedido con Amaia Montero: "Soy una persona muy leal"

Íntima amiga de Amaia Montero desde hace años, hasta el punto de que la cantante es la madrina de su único hijo, Leo, Cayetana Guillén Cuervo cometía un desliz, sin querer, al revelar ante las cámaras el regreso de la donostiarra a La Oreja de Van Gogh el pasado abril. Una gran noticia para los fans de la banda, pero parece que fue un error imperdonable para la reina del pop, que dolida y muy enfadada decidía bloquear a la actriz en redes sociales por haber confirmado antes de tiempo su vuelta 18 años después al grupo que la lanzó al estrellato.

Seis meses después, este octubre, LODVG anunció oficialmente que Amaia volvía a ser su voz tras la polémica salida de Leire Martínez un año antes. Y en todo este tiempo la postura de la hija de Fernando Guillén y Gemma Cuervo ha sido siempre la misma: no volver a pronunciar una palabra sobre este tema respetando el deseo de Amaia de que su entorno más cercano no hable sobre ella.

Y así lo ha vuelto a dejar claro en su reaparición junto a su peluquero y amigo Alberto Cerdán en la fiesta de presentación de los nuevos perfumes UFC, cuando se ha cerrado en banda a responder cualquier pregunta relacionada con la cantante y su nueva etapa en el grupo.

Cayetana Guillén Cuervo, junto a su peluquero y amigo Alberto Cerdán | Gtres

"No, no voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien, yo estoy bien, pero sin referencia a nada, estoy bien. Yo estoy bien, tengo a mi hijo, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo a mis amigos, tengo a mi equipo, tengo a mi chico, estoy bien, pero no te voy a contestar nada de ese tema, amor. Entiendo que me lo preguntes, pero no..." ha expresado conteniendo la emoción.

Sin nombrar a Amaia, ni revelar si han retomado su relación, Cayetana sí ha reivindicado que "para mí mis amigos son mi identidad y es lo más importante del mundo. Soy una persona muy, muy leal, que puedo meter la pata... Pero que soy una persona muy leal, y a mí no me mueve nadie de mi lealtad con mi gente".

Por eso, y a pesar de que no ha querido decir nada sobre la cantante, sí ha respondido con un revelador "le deseo lo mejor del mundo, con los ojos cerrados, con todo mi corazón", que "todo el mundo que afronta un proyecto importante tenga lo mejor en 2026". Unas palabras que demuestran el cariño que sigue teniendo a Amaia.