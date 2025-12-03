David Bisbal y el mensaje a su padre, enfermo de Alzhéimer, por sus 84 años: "Echo de menos tener una conversación"

David Bisbal ha dejado a un lado las publicaciones de Instagram centradas en su carrera musical para dedicar a su padre un homenaje público por su 84 cumpleaños. El almeriense ha compartido una imagen en la que aparece José Bisbal en su juventud, luciendo un físico marcado por los entrenamientos y un inconfundible look de boxeador.

Junto a la foto, el artista ha escrito un mensaje que ha tocado la fibra a sus más de cinco millones y medio de seguidores, así como a amigos y compañeros de profesión como Juan Magán, Luis Fonsi o Álvaro Soler. "Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran", comienza, repasando la trayectoria deportiva de su padre.

Bisbal continúa con una reflexión profundamente personal sobre esa faceta menos conocida de su progenitor: "A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones".

En su mensaje también reconoce una de las heridas más difíciles de quienes acompañan a un familiar con alzhéimer: "Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería". Sin embargo, concluye con un guiño de esperanza y ternura: "Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo".

Unas palabras que han coincidido con un aluvión de muestras de cariño, también la de su mujer, Rosanna Zanetti: "¡84 años y sigue siendo un campeón!".

La enfermedad que padece José Bisbal

El padre del artista fue diagnosticado hace tiempo de alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que ha avanzado en los últimos años hasta el punto de que, tal como ha compartido su hijo, ya no reconoce a sus seres queridos. Una realidad muy dura que reconocerán todas aquellas familias que conviven con esta patología.

El alzhéimer es la causa más frecuente de demencia en personas mayores. Tal y como explica la Fundación Pasqual Maragall, provoca un deterioro cognitivo progresivo que afecta a la memoria, al lenguaje, a la orientación y, con el tiempo, a la capacidad para realizar tareas cotidianas. Suele aparecer a partir de los 65 años y avanza de forma gradual. Aunque no existe cura, sí hay tratamientos y terapias que pueden ralentizar su progresión.

En España, según los últimos datos, más de 900.000 personas conviven con alzhéimer u otras demencias. Pero la enfermedad no solo afecta al paciente: sus familiares y cuidadores también sufren un fuerte impacto emocional y físico. La Fundación Pasqual Maragall recuerda que "el estrés y la ansiedad asociados al rol de cuidador pueden tener consecuencias graves para la salud", por lo que es fundamental que dispongan de apoyo, formación y recursos que les permitan sobrellevar este proceso.