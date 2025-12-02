La posible crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: los indicios que han desatado los rumores de ruptura

En el mundo digital son muchas las parejas que muestran su relación sin ningún tapujo a través de sus perfiles de redes sociales. Gente que se muestra muy cercana a sus seguidores y que, para ellos, realmente son uno más de la familia.

Este es el caso de Alice Campello y Álvaro Morata, una pareja que, además de compartir sus éxitos profesionales, también publica fotos y vídeos en familia, con sus cuatro hijos en común, haciendo planes, en casa, en eventos y hasta de sus vacaciones.

Son una pareja tan pública que, cuando tienen una crisis en la relación, sus fieles seguidores lo detectan con rapidez. Y esto es lo que ha pasado: Alice Campello y Álvaro Morata están atravesando un posible bache en su matrimonio.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Los indicios de crisis

La gran pregunta es: ¿Cómo sabemos que están atravesando un bache? Pues es una pregunta con fácil respuesta: Gracias a sus redes sociales.

Conociendo su historial, sabemos que ambos son muy impulsivos con las redes sociales, concretamente en compartir todo lo que les pasa en su vida más personal. Y justo esto es lo que hemos visto: ambos han cambiado las descripciones de sus perfiles en Instagram.

Es decir, sus biografías han cambiado, y esto, tratándose de ellos, no es un detalle menor. En el caso de Alice, ha modificado sus apellidos. Antes tenía escrito Morata como segundo apellido, pero lo ha eliminado, dejando Alice Campello a secas.

En el caso de Álvaro, él tenía escrito "marido de Alice", un gesto simbólico que era muy significativo para todos los seguidores de la pareja y que ha sido borrado de su biografía.

Estos dos movimientos podrían no significar nada, únicamente una actualización profesional de sus perfiles de Instagram. Pero no resulta un movimiento novedoso, ya que han seguido el mismo patrón de hace unos meses, cuando la pareja atravesó una ruptura pública.

La crisis de verano

En verano, la pareja se separó, y siguieron exactamente el mismo primer paso: modificaron las biografías de Instagram, que es en el punto en el cual nos encontramos ahora.

Sí que, poco después, se dejaron de seguir mutuamente, haciendo obvia su separación. Unos días más tarde, Morata compartió un comunicado vía historias de que su relación había llegado a su fin. Por ahora, ninguna de estas dos acciones ha vuelto ha pasar.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Esa primera crisis de pareja tuvo final feliz, puesto que, meses después, anunciaron su reconciliación públicamente y volvieron a la normalidad familiar con sus hijos.

Qué dicen sus redes sociales

Aparte de este cambio en sus biografías, no hay novedades en sus perfiles que hagan obvia su posible ruptura. Ninguno de los dos ha compartido ningún tipo de comunicado relacionado con una crisis de pareja.

La última publicación de Alice junto a Álvaro data del 5 de noviembre, en un evento para su firma de belleza Masqmai. Pero, en esta publicación ya no hay ningún comentario de su marido. Y es que el último comentario que se ha hecho en publicaciones de Instagram data del 29 de octubre.

Anterior a esa publicación, hay una del 23 de octubre, fecha de cumpleaños del futbolista. Trata de un recopilatorio de imágenes que hacen un repaso de su historia de amor acompañadas de unas hermosas palabras: "Muchas felicidades, corazón con patas. Lo que más orgullo te tiene que dar en el mundo es ser la persona tan maravillosa que eres".

"Eres un ejemplo para tus hijos y para mí: de no rendirse nunca, de luchar, de tener valores y coraje en cada momento. Vas a ser siempre mi hogar. Gracias por ser como eres con nosotros. Te amamos y te admiramos infinito", añade la influencer.

A esta declaración Álvaro contestó públicamente: "Gracias mi amor, te amo con locura". Por lo que hace al futbolista, en su perfil tiene anclada una foto de su boda que utilizó para felicitar el pasado cumpleaños de Alice: "¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! ¡8 años de matrimonio! Gracias por todo. Estoy muy orgulloso de ti y sabes cuánto te necesito".

Otras teorías

Aunque la principal sospecha es que la pareja está en plena crisis, es cierto que hay otras hipótesis frente a esta situación: ¿Podría ser una estrategia de comunicación y marketing?

En el momento en el que estamos con las redes sociales, que todos los usuarios están pendientes de los más mínimos detalles, aparece la duda de si este cambio en las biografías podría ser una herramienta de engagement, para llamar la atención antes de un gran anuncio.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Pero eso solo es una teoría más. Lo que sí sabemos es que, por ahora, no hay ningún comunicado oficial sobre una posible ruptura, no se han dejado de seguir mutuamente y tampoco han eliminado las fotos que tienen juntos.

Así pues, podría ser cualquier cosa: un poco más de privacidad, estrategia, cansancio de la exposición por redes o absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que este fue el primer paso que llevaron a cabo en su primera ruptura.