"Llegué al mundo sin nada y hoy lo agradezco todo": Ana Peleteiro celebra sus 30 con un mensaje emotivo

Los cumpleaños suelen ser una fecha señalada para cualquiera. Es uno de los días más especiales del año: te rodeas de las personas que más quieres, celebras todo lo bueno que te acompaña y agradeces seguir viviendo experiencias que te hacen crecer.

Ayer fue el turno de la atleta española Ana Peleteiro, que celebró su 30 aniversario el 2 de diciembre. Además de recibir numerosas felicitaciones de familiares y amigos, la también creadora de contenido compartió unas fotografías especialmente emotivas.

En su publicación, acompañada de recuerdos de su infancia tanto en foto como en vídeo, incluyó un texto que ha conmovido a muchos de sus seguidores: "Hoy, la niña que un día llegó a un hospital sin nombre ni destino escrito cumple 30 años", comienza escribiendo.

Sus inicios

Ana se abre a sus seguidores para compartir de nuevo su historia: "Aquel bebé de tan solo unas horas de vida, envuelta en incertidumbre, sin comprender el mundo que la recibía, jamás habría imaginado que la vida tenía preparado un camino tan inmenso, tan lleno de amor y milagros".

La atleta ha explicado en numerosas ocasiones que fue adoptada cuando era un bebé, después de que su madre biológica la abandonara a los dos días de nacer. "Esa niña que fue entregada al mundo sin garantías, sin promesas, sin raíces claras, creció aprendiendo que la familia también se elige y que el amor puede sanar cualquier herida", relata en la publicación.

Peleteiro también reflexiona sobre su propio crecimiento y el aprendizaje que la ha acompañado desde pequeña. Su versión más joven, dice, "creció descubriendo que no importa dónde comienzas, sino hacia dónde te atreves a ir".

Ana Peleteiro | Gtres

Lo que agradece

Aunque su historia no ha sido fácil, "treinta años después, miro atrás con gratitud infinita", expresa la atleta. "La vida me regaló oportunidades, aprendizajes y encuentros que lo cambiaron todo. Pero, sobre todo, me regaló a dos personas extraordinarias: mis padres".

En su mensaje, Peleteiro les dedica unas palabras especialmente emotivas: "Ellos fueron quienes sostuvieron mis miedos, quienes creyeron en mí cuando yo aún no sabía hacerlo y quienes me enseñaron a caminar con firmeza, a amar sin límites y a convertirme en la mujer que soy hoy".

Ana Peleteiro | Gtres

La creadora de contenido aprovecha su 30 cumpleaños para agradecer a sus padres todo lo que han hecho por ella: "Gracias por cada abrazo que reconstruyó mi mundo, por cada consejo, por cada sacrificio silencioso, por cada paso que disteis conmigo y por enseñarme a volar”.

"Gracias por crear un hogar donde antes solo había incertidumbre. Gracias por hacerme sentir elegida, querida y suficiente", concluye Peleteiro.

Un día para celebrar

Además de rememorar sus inicios y agradecer el apoyo de su familia, Ana también quiso dedicar unas palabras a su niña interior, esa que, como reconoce, la acompaña siempre: "Hoy celebro mi historia, mi fortaleza y mi suerte. Celebro a esa niña valiente que llegó al mundo sin nada y que hoy lo agradece todo".

Ana Peleteiro | Gtres

La atleta cierra su reflexión de aniversario con una serie de agradecimientos que resumen lo que siente en este momento vital: "Gracias, vida, por sorprenderme. Gracias, universo, por estos 30 años que superaron cualquier sueño. Gracias, mamá y papá, por ser mi milagro. Y gracias también a todos los que habéis llegado a mi vida con el paso de los años".

Concluye con un mensaje lleno de esperanza: "Lo mejor aún está por venir". Un cierre que refleja su manera de mirar la vida: con gratitud por lo vivido y con ilusión por todo lo que queda por descubrir.