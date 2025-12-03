RECIÉN NACIDO
Omar Montes, en tono irónico, asegura que su hijo recién nacido le tiene "frito" porque "no deja dormir"
Hace algo más de un mes que Omar Montes y Lola Romero se convertían en padres de su primer hijo en común aunque el segundo para el cantante que reaparecía ahora en un evento donde le preguntaban cómo llevaba repetir en paternidad.
El pasado 23 de octubre, Omar Montes y su novia, Lola Romero anunciaban el nacimiento de su primer hijo juntos tras seis años de discreta relación. El pequeño, al que han llamado Ismael, llegó al mundo rodeado de emoción y de todos sus tíos que no dudaron en ir al hospital a visitarlo.
De hecho, la noticia se dio a conocer de primeras gracias a un stories Ilia Topuria, uno de sus amigos más cercanos, que compartió una imagen de la pareja mirando al bebé con ternura en brazos de su madre. Más tarde, el propio cantante publicó la primera fotografía del recién nacido junto a su segundo hijo, Omar Jr. de 13 años, nacido de una relación anterior.
Un mes después, mientras todavía se acostumbran a los cambios que implica tener un bebé tan pequeño en casa, Omar ha participado en la presentación de los nuevos perfumes de UFC, un evento al que acudieron también figuras conocidas como Gloria Camila, Gabriela Guillén, Cayetana Guillén Cuervo y Lara Dibildos. Allí, lejos de describir una versión idealizada de esta nueva etapa, Omar tiró de su clásico humor y contó entre risas cómo está siendo la experiencia y el carácter del bebé.
"Muy bien, muy guapo mi hijo. Llora mucho, pero bien. Pues que llora un montón. Por la noche no deja dormir. Me tiene frito", bromeaba. También decía que Omar Jr. está encantado con su hermano pequeño: "Está súper ilusionado. Se pasa el día cogiéndolo en brazos y dándole besos" y añadía entre risas que "al pequeño no le hacen tanta gracia los mimos, es más serio. El mayor es puro amor, pero el chiquitín…".
Respecto a si le gustaría ampliar la familia con Lola, Omar no lo descarta, aunque reconoce que ahora mismo el bebé acapara toda su energía: "Uf, no lo sé… el tiempo dirá", respondía, dejando abierta la posibilidad a un tercer bebé.
