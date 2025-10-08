Boris Izaguirre defiende a Raquel Sánchez Silva tras el giro del caso de Mario Biondo: "Han pasado 12 años, fue terrible"

La pasada semana, Boris Izaguirre organizó una gran fiesta en su casa por su 60 cumpleaños. Un gran evento que celebró en su casa de Madrid, ubicada en el barrio de Salamanca, al que asistieron un gran número de amigos: Amaia Salamanca, Rosauro Varo, Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo, el director de cine Álex de la Iglesia y Carolina Bang, y entre todos ellos, también se encontraba su gran amiga Raquel Sánchez Silva, que se encuentra de plena actualidad después de que la muerte de su marido, Mario Biondo, haya vuelto a acaparar las portadas.

Ahora, doce años más tarde, de que las autoridades españolas concluyesen que se trataba de un suicidio, por lo que el caso fue archivado poco después, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado posible que Mario Biondo fuera víctima de un homicidio. Así lo recoge la resolución del tribunal, a la que ha tenido acceso El Periódico, y que coincide con lo señalado ya en 2022 por la justicia italiana: el Tribunal de Palermo concluyó entonces que el homicidio era "la causa más probable" del fallecimiento.

Imagen de archivo de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva en 2021 | Getty

Un nuevo giro en el caso sobre el que ahora se ha pronunciado Boris. El presentador ha contado cómo durante su cumpleaños trató este tema con Raquel: "Estuvimos un buen rato hablando de eso yo creo que ninguno de los dos nos podíamos imaginar que se iba a precipitar de nuevo otra vez la investigación. Y digo lo que siempre digo, yo creo que todos podemos pensar lo que quieran o no hacer los familiares de Mario pero quizás algunos de ellos podrían empezar a pensar en que Mario merece descansar en paz".

Además, Boris defiende públicamente a su amiga y la necesidad de continuar con su vida: "No es justo porque esto ya han pasado 12 años fue terrible cuando sucedió pero Raquel ha rehecho su vida, tiene dos hijos maravillosos su marido Mateo es un hombre extraordinario y yo creo que como familia no se merece sufrir todo este tipo de tratamiento".

Boris Izaguirre haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

El presentador, siempre tan natural y sincero, también habló sobre la sonada ausencia de su amiga, Tamara Falcó, con la que retomó de nuevo hace tiempo su amistad, en su 60 cumpleaños.