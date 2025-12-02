El abrazo de Tana Rivera a su tío Cayetano, en un momento difícil para el torero

No están siendo momentos fáciles para Cayetano Rivera. Y es que desde hace un par de meses, el torero no hace más que acaparar titulares: primero, por un supuesto enfrentamiento con la policía en Madrid, y después, por el accidente de tráfico que sufrió a principios del mes de noviembre en una rotonda cercana a la urbanización donde reside en Sevilla.

Cayetano Rivera en Sevilla | Europa Press

Es una etapa complicada para el exmarido de Eva González, en la que cuenta con el apoyo de su familia. Después de meses de distanciamiento con su hermano Fran Rivera, los hechos ocurridos han hecho que los hijos de Carmina Ordóñez dejen a un lado los problemas y tensiones que había entre ellos y que, en este momento, estén más unidos que nunca.

Así lo volvieron a reflejar el pasado viernes, cuando Cayetano, a pesar de todo el revuelo que se genera cada vez que le graban las cámaras, acudió al bautizo de su sobrino Nicolás, el tercer hijo en común de su hermano Fran y Lourdes Montes. Una celebración en la que también se encontraba la hermana mayor del pequeño, Tana Rivera, fruto del primer matrimonio de Fran Rivera con Eugenia Martínez de Irujo.

Bautizo de Nicolás, el tercer hijo en común de Fran Rivera y Lourdes Montes | Gtres

Allí, tío y sobrina demostraron lo cercana que es su relación, protagonizando un abrazo ante las cámaras a la salida de la iglesia. En el vídeo de arriba te mostramos las imágenes.