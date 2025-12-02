EN EL BAUTIZO DE SU HERMANO NICOLÁS
El abrazo de Tana Rivera a su tío Cayetano, en un momento difícil para el torero
Fran Rivera y Lourdes Montes bautizaron a su tercer hijo en común, Nicolás, el pasado viernes. Al evento acudieron muchos familiares, entre ellos el hermano del extorero, Cayetano Rivera, y su hija, Tana Rivera, quienes demostraron lo cercana que es su relación al fundirse en un abrazo ante las cámaras en cuanto se vieron.
No están siendo momentos fáciles para Cayetano Rivera. Y es que desde hace un par de meses, el torero no hace más que acaparar titulares: primero, por un supuesto enfrentamiento con la policía en Madrid, y después, por el accidente de tráfico que sufrió a principios del mes de noviembre en una rotonda cercana a la urbanización donde reside en Sevilla.
Es una etapa complicada para el exmarido de Eva González, en la que cuenta con el apoyo de su familia. Después de meses de distanciamiento con su hermano Fran Rivera, los hechos ocurridos han hecho que los hijos de Carmina Ordóñez dejen a un lado los problemas y tensiones que había entre ellos y que, en este momento, estén más unidos que nunca.
Así lo volvieron a reflejar el pasado viernes, cuando Cayetano, a pesar de todo el revuelo que se genera cada vez que le graban las cámaras, acudió al bautizo de su sobrino Nicolás, el tercer hijo en común de su hermano Fran y Lourdes Montes. Una celebración en la que también se encontraba la hermana mayor del pequeño, Tana Rivera, fruto del primer matrimonio de Fran Rivera con Eugenia Martínez de Irujo.
Allí, tío y sobrina demostraron lo cercana que es su relación, protagonizando un abrazo ante las cámaras a la salida de la iglesia. En el vídeo de arriba te mostramos las imágenes.
