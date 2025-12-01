Limpia tu energía antes de que acabe el año con este ritual que puedes hacer en casa

A medida que nos acercamos al 2026, nos entra el gusanillo de conectar con nuestra parte más mística y espiritual, y no hay nada mejor para esta época del año que hacer pequeños rituales de psicomagia que nos permitirán limpiar y equilibrar nuestra energía para cerrar el año de una forma más consciente.

¿Qué es un baño energético y en qué nos puede ayudar?

Un baño energético es una herramienta sencilla, mística y muy efectiva para dejar atrás tensiones, emociones acumuladas y ese cansancio que arrastramos sin darnos cuenta y que nos afecta energéticamente.

Bañera | Pexels

Nuestra aura que está compuesta por varias capas, va defendiendo nuestro espacio energético lo mejor que puede, pero llega un momento en el que se quiebra parte de la capa más externa y eso lo podemos sentir enseguida, como por ejemplo: empiezan a afectarte mucho las energías bajas de los demás, no soportas estar cerca de personas negativas (cuando antes no te costaba tanto), es como si todo te afectase más de lo normal…

En el mundo espiritual consideramos estas sensaciones como pequeñas grietas en el aura que hay que reparar, y aquí te explico cómo puedes hacerlo sin tanta parafernalia.

Ingredientes para un baño energético

Este baño utiliza elementos sencillos y fáciles de encontrar, pero con una larga tradición en limpiezas energéticas:

Sal marina

Hojas de laurel y romero

Miel o azúcar

Gotas de algún aceite esencial como lavanda o naranja (opcional y mejor si es ecológico)

Es importante recordar que este preparado es solo para uso externo. No debe ingerirse bajo ningún concepto.

Hojas de laurel | iStock

Cómo hacer un baño energético

Si tienes bañera

Si dispones de bañera, puedes llenar la bañera con agua templada y añadir cada ingrediente con calma, respirando profundo mientras lo haces. Una vez dentro del agua, permanece unos minutos en silencio y pon tu intención en soltar lo que ya terminó.

Este momento es ideal para decir internamente: "Cierro este ciclo y me preparo para recibir el 2026 con una energía más clara y equilibrada". Solo eso ya puede generar un cambio interno importante.

Si tienes plato de ducha

En caso de que dispongas de plato de ducha, el baño energético puede prepararse dentro de una botella de vidrio grande. Solo tienes que llenarla con agua caliente y añadir dentro la sal, el laurel, el romero y la miel o azúcar. Déjalo reposar unos minutos para que el agua se impregne.

En la ducha, mójate ligeramente antes de empezar y vierte la preparación lentamente desde los hombros hacia abajo. Si puedes, evita jabonarte después para no romper la energía del baño. Basta con aclararte con agua limpia y secarte a toques suaves, sin frotar, para mantener la calma y la suavidad del ritual.

Precauciones necesarias para un baño energético

Aunque es un baño natural, conviene ser prudente. Si tienes la piel sensible, alergias tópicas o alguna afección dermatológica, prueba primero una pequeña cantidad en el antebrazo. Y si notas cualquier irritación, evita el uso. Cuidar la energía también implica cuidar el cuerpo con sentido común.

Una mujer se mira en un espejo roto | Freepik

Este baño es ideal siempre que te sientas saturada o cargado, pero es especialmente beneficioso durante las últimas semanas del año, cuando estás cerrando ciclos y preparándote para un nuevo comienzo.

También puedes hacerlo después de una etapa emocional intensa, cuando sientes mucho ruido interno o cuando necesitas reconectar contigo misma o contigo mismo.

Realizar esta limpieza ahora puede marcar una diferencia en cómo recibes el 2026. Es una forma sencilla, consciente y muy efectiva de decirle al cuerpo y al alma:

"Estoy lista. Estoy listo. Empiezo el año nuevo con más ligereza y equilibrio".