Dos años del plantón de Juan Ortega: todo lo que pasó antes y después de cancelar la boda

Han pasado dos años desde que la crónica social española se paralizó con una escena digna de una película: Juan Ortega canceló su boda minutos antes de que comenzara, dejando plantada en el altar a su novia, la cardióloga Carmen Otte, tras diez años de relación.

Era la mañana del sábado 2 de diciembre de 2023 cuando los invitados al enlace del torero y su pareja ultimaban los preparativos para acudir a la ceremonia. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder; el día anterior todos habían disfrutado de la preboda con absoluta normalidad.

Juan Ortega | Gtres

Tal como adelantó ABC entonces, apenas una hora antes del "sí, quiero", Juan Ortega llamó a su prometida desde el hotel donde se alojaba para confesarle que no estaba seguro de casarse con ella. El margen era tan escaso que, cuando comunicó que no se casaba, muchos de los invitados ya se encontraban en la iglesia, listos para celebrar el enlace.

"La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los invitados, especialmente en la familia de la novia, quienes no dan crédito con lo ocurrido", explicaba el citado medio. Como era previsible, Carmen quedó completamente destrozada y su familia, estupefacta ante el inesperado giro de los acontecimientos.

Las primeras explicaciones tras el plantón

Dos días después, ABC de Sevilla publicaba que distintas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que el torero manifestó a su prometida que tenía ciertas dudas de si dar o no el gran paso y que ella no pudo hacer más que llorar desconsoladamente.

Una semana más tarde, Vanitatis informaba de que la pareja podría estar valorando darse una segunda oportunidad. En ese momento, el medio señaló al padre de la novia, Miguel Ángel Otte, como posible desencadenante de la cancelación, describiéndolo como un hombre muy controlador e intrusivo en la relación.

Juan Ortega toreando en Andújar, Jaén | Gtres

Juan Ortega rompe su silencio

Hubo que esperar hasta enero de 2024 para escuchar la versión del diestro. En una entrevista con Carlos Herrera, Ortega aseguró que su decisión no fue fruto de un arrebato ni de un calentón, sino algo meditado, aunque inesperado para todos.

Meses después, cuando casi se cumplía un año del "no enlace", la revista Semana publicó unas imágenes en exclusiva del torero paseando con quien entonces sería su nueva pareja: la publicista Isabel Lozano. En paralelo, El Español informaba de que la joven, habitual en el entorno de la tauromaquia, frecuentaba la casa del diestro en el barrio de Nervión y que ambos ya conocían la familia del otro. Sin embargo, el mismo medio confirmó el pasado mes de mayo que esa relación había terminado.

Juan Ortega | Gtres

El presente del torero, dos años después

Hoy, dos años después de aquella espantada que marcó su vida personal y mediática, Juan Ortega se ha dejado ver en el homenaje a Curro Romero. Preguntado por la prensa por su situación sentimental, el torero respondió con tranquilidad: tiene el corazón "bien, todo en orden".