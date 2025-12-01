Belleza holística o por qué es necesario ver más allá del aspecto físico para sentirse saludable

Preferir la belleza holística es entender que el cuidado personal va más allá de lo estético pues también hay que cuidarse por dentro. Está bien utilizar maquillaje o vestirse con ropa bonita porque es un punto a favor para tu autoestima, pero no puedes olvidarte de tus emociones, tu mente y espíritu. Como te sientas por dentro, se va a ver reflejado por fuera. El estilo de vida que lleves, será el motor de tu belleza porque los hábitos de sueño o de alimentación hacen mucho.

Meditación Yoga | wgu.edu

Llevar una dieta equilibrada te ayudará a sentirte mejor contigo mismo, no solo con tu aspecto físico. Comer ultraprocesados a menudo, es una forma de descuidarte y de provocarte un nerviosismo innecesario. Abusar de los azúcares, en concreto del chocolate, puede provocar la aparición de granos, picos de glucosa o aumento de peso. Lo ideal sería optar por una alimentación cargada de nutrientes que regulen los neurotransmisores y una correcta hidratación para controlar los estados de ánimo y reducir la fatiga o los gases.

Dormir las horas adecuadas dejará en el cerebro efectos muy positivos, ya que hará que se relaje y procese las emociones acumuladas durante el día. Además, reducirá las hormonas del estrés como el cortisol. Y es que, adoptar un correcto descanso como rutina, hará que el cerebro se acostumbre a estar en paz, facilitando la resolución de problemas, mejorando la concentración y la memoria.

Estrés laboral: estas son las graves consecuencias en la salud mental y física | iStock

Entre los hábitos más saludables, el deporte es esencial y no sólo porque libera endorfinas, sino porque te mantiene concentrado en un objetivo: estar bien, lo que te ayudará a estar alejado del resto de problemas, convirtiéndose en una vía de escape. Fortalecer el cuerpo es importante para evitar enfermedades y lesiones posteriores. También para lograr disciplina y sensaciones gratificantes como persona.

Ser demasiado intensos o activos no es malo, pero si es necesario soltar la tensión acumulada, calmar la mente y fijar la atención en hacer ejercicios de relajación en algún momento del día. Los más comunes son los estiramientos suaves o respiraciones profundas. También los ejercicios de yoga, pilates, meditación o mindfulness.