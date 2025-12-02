LLENAS DE SABOR Y NUTRIENTES
¿Verdura fresca o congelada? El eterno dilema de quienes buscan comer sano
Depende mucho de las circunstancias en las que te encuentres para poder elegir si es mejor la verdura fresca o la congelada. Si vas a comerla en el momento, entonces, opta siempre por la fresca, si es para consumir en días posteriores, mejor congelada.
Todos queremos comer saludable, pero siempre surge la misma duda cada vez que abrimos la nevera: ¿frescas o congeladas? La respuesta no es tan sencilla, y tiene mucho que ver con nuestro ritmo de vida. Las verduras frescas son un lujo para quienes pueden consumirlas recién cosechadas, vamos, como si fuesen directamente recogidas del campo y enviadas a tu casa.
Su sabor intenso y su textura crujiente dejan la sensación de estar más cerca de la naturaleza. Sin embargo, muchas veces la vida moderna, el trabajo y los proyectos, nos obliga a planificar y a depender de productos que viajan días, incluso semanas, desde el campo hasta nuestra mesa, perdiendo parte de esas vitaminas delicadas, como la C o algunas del grupo B.
Aquí es donde las verduras congeladas se convierten en el nuevo protagonista salvavidas. Procesadas justo después de la cosecha, conservan casi toda su riqueza nutricional, y aunque la textura pueda variar un poco al cocinarlas, nos permiten alimentarnos de manera sana sin sacrificar tiempo ni practicidad. Además, su duración más larga nos ayuda a no desperdiciar tantos vegetales porque se hayan puesto malos y facilita organizar nuestras comidas, algo crucial para quienes llevan una vida llena de alboroto y ajetreo.
Así que, no se trata de elegir entre lo fresco y lo congelado como enemigos, sino de encontrar un equilibrio: lo fresco cuando sea posible, y lo congelado como una solución práctica, nutritiva y adecuado con nuestro ritmo de vida y nuestro cuerpo. Comer bien también es cuidarse a uno mismo.
