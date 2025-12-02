El traje solidario de la reina Letizia: chaqueta y falda de tweed, perfecto para los días lluviosos

Los reyes Felipe y Letizia han reaparecido 24 horas después de la publicación en redes sociales del polémico vídeo en el que el rey Juan Carlos reivindica su legado de casi 4 décadas al frente de la Corona para promocionar la publicación en nuestro país de sus memorias, Reconciliación, y en el que manda un mensaje a los jóvenes para pedirles que apoyen a su hijo en "este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".

Una grabación a la que ha reaccionado Casa Real reconociendo que no le parece oportuna ni necesaria, pero que no parece haber afectado en absoluto a sus Majestades, que este martes han retomado juntos su agenda oficial de lo más sonrientes y relajados ajenos al controvertido vídeo del Emérito.

Y no es para menos ya que la ocasión lo merecía, ya que los Reyes han sido los encargados de inaugurar la exposición sobre la vida y el legado de la reina Victoria Eugenia de Battengerg, bisabuela de Felipe VI, en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real. Una muestra que reúne más de 350 piezas entre objetos personales, joyas -entre ellas la icónica tiara Flor de Lis que la Reina ha cedido- vestimentas, documentos, o retratos, y que sirve para rendir tributo a la que fue Reina consorte de nuestro país a principios del siglo XX. Será este miércoles cuando abra al público y podrá visitarse hasta el 5 de abril de 2026.

Los reyes Felipe VI y Letizia, en el museo | Gtres

En una mañana protagonizada por la lluvia y las bajas temperaturas en Madrid, la reina Letizia ha dado una nueva lección de elegancia con un look versátil y chic de clara inspiración francesa, formado por un conjunto de chaqueta corta y falda midi de tweed en color blanco y negro.

El traje de tweed de la reina Letizia | Gtres

Un dos piezas en tweed con un nuevo traje de chaqueta y falda solidario, confecciona en los talleres de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, que ha combinado con un abrigo negro de paño tipo batín, salones de tacón mini, y bolso negro de Carolina Herrera.

El look de la reina Letizia | Gtres

Tras recorrer la exposición sin perder detalle de todo lo que veían ante sus ojos que perteneció a la Reina Victoria Eugenia -mujer de Alfonso XIII-, don Felipe y doña Letizia se han desplazado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para tener un encuentro con 15 mujeres supervivientes de la trata que han conseguido salir adelante gracias a la ayuda de la asociación APRAMP, cuyos looks ha lucido la Reina en más de una ocasión, como ese traje de tweed.