Lecturas de invierno: los 7 libros que no querrás soltar

Empieza la cuenta atrás para la Navidad y el inicio el invierno. Una época en la que los planes acogedores en casa se vuelven irresistibles: una taza de té caliente, una manta gustosa y una lectura que te tenga atrapada. ¿Existe un plan mejor para desconectar del mundo?

Si estás deseando encontrar un libro que te acompañe durante los meses de frío, aquí te traemos siete títulos que son perfectos para esta temporada. La divulgadora y creadora de contenido literario Jessica Frías, conocida en redes como @yomellamojess, ha compartido un listado de lecturas que, como ella misma dice, "son invierno". Como experta en literatura y además fundadora —junto a Carla Plumed (@cafedetinta)— del club de lectura Saturno Romantasy en la librería Gigamesh de Barcelona, su criterio es toda una garantía.

El oso y el ruiseñor, de Katherine Arden

La novela que abre la trilogía Winternight es puro invierno: ambientada en la Rusia medieval, sigue la vida de Vasia, una joven capaz de ver a los espíritus del folclore eslavo. Entre bosques nevados, criaturas antiguas y un choque entre tradición y fe, Arden construye un cuento oscuro y atmosférico que se lee como una leyenda junto al fuego. Ideal para quienes buscan magia con un toque adulto y melancólico. Compra el libro en Amazon.

Oscura es la noche, de Raquel Brune

Según la crítica, "una visión moderna de una antigua leyenda". Esta novela juega con mitos, casas antiguas y secretos familiares. Brune construye una historia envolvente, con personajes atormentados y una ambientación que invita a leerla a media luz durante una tarde de invierno. Encuéntrala aquí.

Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë

Un clásico que cada invierno reclama su lugar. La historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff transcurre en los páramos ventosos de Yorkshire, impregnados de tormenta, pasión, rencor y tragedia. Brontë describe emociones tan fuertes como el clima tempestuoso de la novela. Una historia que pide leerse con lluvia golpeando la ventana y que puedes comprar aquí.

The Great, de Kwang Jin y Jimmy

Una historia costumbrista, emotiva y profundamente humana que sigue la vida de Yu Bo-ra. Este webtoon —publicado también en físico— es un homenaje a las mujeres corrientes, a los desafíos diarios y a la búsqueda de dignidad, amor y esperanza sin necesidad de magia ni grandes artificios. Un título ideal si quieres un relato sensible y realista para acompañarte este invierno. Enlace al libro.

Una Navidad escocesa, de Mónica Gutiérrez

Una historia amable, luminosa y llena de encanto que se desarrolla en un milenario castillo escocés. Sus dos entrañables protagonistas vivirán una excéntrica Navidad en la que no faltará el romanticismo. Ideal para quienes quieren una lectura corta, bonita y optimista. Cómpralo aquí.

La novena casa, de Leigh Bardugo

Oscura, paranormal y adictiva. Bardugo nos traslada a una Yale alternativa donde las sociedades secretas practican magia y se involucran en rituales peligrosos. Una trama que combina misterio, fantasía adulta y thriller. La novena casa es perfecta para quien quiera un libro largo, intenso y capaz de absorberte durante semanas. Encuéntralo en Amazon.

Noches de Navidad, varias autoras

Una antología que reúne relatos cortos sobre Navidad, amor, nostalgia, reencuentros y segundas oportunidades. Su formato la convierte en la opción ideal para cerrar el día con pequeñas dosis de historias reconfortantes, perfectas para leer antes de dormir o en los huecos libres entre planes navideños. Link a tu nueva lectura.

