Pablo Urdangarin se queda al margen de la nueva polémica de su abuelo, el rey Juan Carlos: "Yo prefiero no meterme"

Poco después de que su hermana, Irene Urdangarin, fuera captada por la prensa en el aeropuerto de Madrid, desde donde tomó un vuelo de regreso a Londres —ciudad en la que estudia, en la Universidad de Oxford—, ahora le ha llegado el turno a su hermano, Pablo Urdangarin.

Irene Urdangarin, Juan Valentín y su hermano Pablo | Gtres

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido grabado en Barcelona, y, al igual que su hermana Irene, el joven se ha mostrado de lo más discreto con la prensa cuando le han preguntado por el reciente vídeo publicado por su abuelo, el rey Juan Carlos I, en el que pide apoyo para su hijo Felipe VI y reivindica el papel de la monarquía en la historia de España. Unas palabras por parte del Emérito que han generado fuerte malestar en la Casa Real, donde se ha calificado el gesto de inoportuno y ajeno a la línea de discreción que defiende actualmente Zarzuela. La intervención, coincidiendo con la difusión de sus memorias, Reconciliación, y en medio del 50 aniversario de su proclamación, ha reavivado el debate sobre la figura del exmonarca y su impacto en la institución.

Una vez más, y pese a mostrarse muy educado con el reportero, Pablo —quien además reconoció que no ha visto el vídeo— ha preferido mantenerse completamente al margen de la nueva polémica protagonizada por su abuelo: "Yo prefiero no meterme".

Pablo Urdangarin, en Barcelona | Europa Press

Sobre lo que tampoco ha querido hablar, ha sido sobre la primera entrevista en televisión que su padre, Iñaki Urdangarin, ha concedido tras su salida de prisión en el programa Pla Seqüencia de La 2Cat de Jordi Basté.