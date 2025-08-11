Cayetana Guillén Cuervo prefiere no hablar de Amaia Montero y deja en el aire si han recuperado su amistad

Después de que Cayetana Guillén Cuervo acaparase todos los titulares con el duro relato que compartió recientemente en su podcast, No te lo calles, en una conversación con Alba Moreno, revelando que había sido víctima de una violación por un grupo de chicos cuando tenía seis años; la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ha reaparecido ante los medios en la famosa gala benéfica que organiza Starlite cada verano, en Marbella.

Cayetana Guillén Cuervo, en la gala benéfica de Starlite | Gtres

Cayetana ha hablado los medios sobre esta dura confesión: "El podcast nace con la idea de romper tabús, de hablar desde el corazón, de hablar a calzón quitado. Por eso se hace en el salón de mi casa, en calcetines, intentando hablar de cómo se construye la identidad del referente. La gente vea que sus referentes están llenos de heridas igual. Que han superado, que se puede salir, que son seres humanos y que entiendan que esa persona de éxito ha renunciado a muchas cosas, ha roto muchas barreras y me interesa un poquito que eso se sepa, que la gente confíe en sus referentes de corazón y en profundidad".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre la polémica que protagonizó meses atrás tras desvelar, sin querer, que su gran amiga y madrina de su hijo, Amaia Montero, estaba preparando su regreso a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh, tras la salida de su vocalista, Leire Martínez.

Un tema que Amaia Montero estaba llevando con total discreción y que parece que abrió una brecha en su amistad: "De eso sí que prefiero no hablar", ha respondido de forma muy sincera evitando así desvelar ningún detalle, por error, como pasó hace unos meses.