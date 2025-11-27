Lucas, muy serio tras visitar al médico que podría realizarle un nuevo retoque para mejorar el aspecto de su nariz

Horas después de ser visto en Madrid, donde hizo parada antes de ir a Barcelona, Lucas ha sido grabado a la salida de la clínica donde podría someterse de nuevo a un retoque estético para mejorar el aspecto de su nariz. Un problema con el que lleva tiempo conviviendo y que, tal y como relató entre lágrimas en una entrevista en El Hormiguero, es consecuencia de otra operación estética.

Una etapa muy complicada donde además se ha enfrentado a una situación muy difícil para él: la ruptura de su amistad con Andy y, como consecuencia, la posterior separación del grupo. Una separación que ha generado mucha polémica por el intercambio de declaraciones que ha habido entre uno y otro.

Andy y Lucas atienden a los medios antes de su último concierto juntos | Gtres

Pero a pesar de todo lo que se han dicho, a su llegada a Madrid, Lucas se mostraba abierto a una reconciliación con Andy asegurando que para él es "familia".

Y en medio de toda esta polémica, Lucas se va a enfrentar a uno de los momentos más esperados por el cantante desde hace mucho tiempo: volver a pasar por quirófano para mejorar el aspecto de su nariz. Y aunque a la entrada se mostraba expectante por saber qué le decía el cirujano, a la salida de la clínica, Lucas no ha querido desvelar ningún detalle más sobre este proceso o qué le había recomendado el médico.