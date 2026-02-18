Cuando se hizo pública la relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores fue todo un bombazo. Desde entonces, los medios de comunicación han seguido cada paso que daban y por eso, cuando la actriz hacía un movimiento en sus redes sociales borrando todo lo relacionado con su supuesta pareja, los rumores de ruptura se disparaban.

Publicación de Blanca Romero | Instagram

Ninguno de los dos se había pronunciado al respecto por eso, cuando los micrófonos de Europa Press pillaban a Guillermo Furiase en la alfombra roja de la premiere de la película en la que su hermana, Elena, vuelve a la gran pantalla, no dudaban en preguntarle sobre el tema.

"Los dos son muy buenos. No, pero yo en eso ya ni me meto. A mí me caen los dos muy bien y ya está, que haga lo que quiera", decía Guillermo cuando le preguntaban si sabía algo de su relación. "Es mi tío Quique, pero hablo de mi libro y mi familia cercana. Ella tiene su vida, no me meto ahí", y cuando le decían que si la conocía: "Bueno, la conozco, pero nada, muy poco. Es buena chica, nos cae bien".

Guillermo Furiase respondiendo a la prensa | Europa Press

Sin embargo, luego era la propia Blanca Romero la que a través de unos stories de Instagram dejaba claro que su relación con Quique Sánchez Flores sigue igual de bien que siempre:

"A ver, que estáis todos con el salseo, que os gusta mucho un salseo. Está todo bien pero quiero retomar la discreción que me ha caracterizado a lo largo de mi vida y creo que voy a dejar Instagram solo para las series que os gustan, porque la gente que consume series no le importa más, para mis marcas maravillosas de cremas que mirar con qué piel me tienen, y que sea un poquitín más de curro", apuntaba enumerando sus múltiples facetas de actriz, bailarina, modelo, cantante y creadora de contenido.

"Está todo bien. Y eso de que lo dejaron... No. Le dejo todos los días, todos los días le dejo porque las reconciliaciones son maravillosas" ha confesado entre risas, quitando hierro a los rumores e incluso bromeando con su ruptura con Quique que, como ambos han asegurado por separado, sigue siendo su novio.