Jennifer López ha demostrado a lo largo de los años ser una madre excepcional, siempre presente, cariñosa y consciente del tesoro que supone su familia. Desde que Emme y Max nacieron en 2008, la cantante ha mostrado públicamente un amor profundo y un orgullo incondicional, reconociendo incluso que, en ocasiones, la "culpa" por no estar en todos los momentos importantes la acompañó, pero asegurando que siempre intentó dar lo mejor de sí misma.

Acostumbrada a compartir su vida familiar en redes sociales, esta vez no iba a ser menos. Con motivo del 18 cumpleaños de sus mellizos, JLo publicó un emotivo vídeo lleno de imágenes desde que eran bebés hasta la actualidad: momentos de risas, caricias, besos y brazos donde la música ha estado siempre presente en la vida de la familia.

La artista se abrió completamente para contarlo que sintió desde el primer instante. Rememoró aquella noche nevada en Nueva York, cuando viajaba en coche a punto de dar a luz como si fuese un escenario completamente mágico: "En mi corazón sabía que así sería siempre vuestra vida". Describió su llegada como un regalo, casi celestial: "Como si Dios los hubiera enviado para mejorar este mundo", y reafirmó la unión que siempre los ha acompañado con una pequeña indirecta hacia su padre, Marc Anthony: "Siempre hemos sido los tres".

La cantante no escatimó en elogios hacia sus hijos al llegar a la mayoría de edad: "Tan bondadosos, generosos y amorosos", y aclaró que no importa cuanto crezcan, su vínculo permanecerá intacto: "No importa cuánto crezcan, así siempre será". Además, dedicó mensajes personales a cada uno: "Lulu, eres mi rayo de sol… y Max, eres increíble tal como eres", mostrando el orgullo y cariño que la unen a sus "wonder twins".