45 años del compromiso de Carlos de Inglaterra y Diana Spencer: un anillo que heredó Kate Middleton

Hoy, día 24 de febrero, se cumplen 45 años del gran anuncio de compromiso entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer. Era 1981 y ella tan solo tenía 20 años, él, 32. Dieron la gran noticia en un posado inolvidable en los verdes jardines del palacio Buckingham, marcando el inicio de una de las parejas más icónicas de la historia real.

Bajo el cielo gris de Londres, dieron comienzo a una relación pública que prometía ser la historia de amor más bonita del mundo, pero que se desarrolló totalmente al revés: con una separación en 1992, el divorcio en 1996 y la muerte de Lady Diana en 1997.

La pareja ya empezó su relación de una forma poco común, y es que Diana fue quien escogió su propio anillo de compromiso, nada tuvo que ver el entonces príncipe de Gales. Un anillo que se ha convertido en historia para el país pero, sobre todo, para la familia real.

El príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer el día del anuncio de su compromiso en 1981 | Gtres

El anillo

La joya escogida por la que fue princesa de Gales consiste en un zafiro de Ceilán de 12 quilates, rodeado por 14 diamantes y montado en oro blanco de 18 quilates, valorado, por aquel entonces, en 35.000 euros.

Entre todas las opciones habidas y por haber en las joyerías Garrard, Diana decidió romper con las tradiciones de la familia real, ya que no se trataba de una pieza diseñada única y exclusivamente para ella.

Diana Spencer en 1981 | Gtres

La elección de este anillo fue más sencilla de lo que parece: iba a juego con sus ojos azules. Sin lugar a dudas se trata de una joya que transmite mucha elegancia y, a su vez, fuerza. Además, su configuración lo hace especialmente romántico, ideal para una pedida de matrimonio. Actualmente, su precio es, aproximadamente, de 150.000 euros.

La foto de compromiso

La imagen con la que anunciaron el compromiso describía a la perfección cuál era la personalidad de la joven. Para aquel día, Diana decidió llevar una chaqueta azul a conjunto con sus ojos y con el anillo, una pieza que, con los años, se volvió icónica.

La que fue princesa de Gales, enseñaba con timidez su mano vestida con la gran joya, para mostrarla ante la prensa. Los periodistas, por aquel entonces, no sabían que aquella joven aristócrata con una sonrisa escondida iba a convertirse en la mujer más admirada del mundo.

El príncipe Carlos de Inglaterra y Diana Spencer el día del anuncio de su compromiso en 1981 | Gtres

Su mirada, su postura, la pequeña sonrisa tímida en su rostro y el color azul tan presente en ella, dejaron claro quién era Diana Spencer: una mujer fuerte y a su vez frágil, magnética y romántica, un icono que estaba a punto de convertirse en todo un fenómeno.

Lo llevaba divorciada

Con el paso de los años la pareja se desenamoró, anunciado su separación en 1992. Sin embargo, el anillo no desapareció nunca de su mano, ya que la joya pasó de ser un símbolo de su matrimonio fallido con Carlos a convertirse en una imagen cordial y respetuosa entre los progenitores.

Lady Diana en 1994 | Gtres

La última vez que se vio el anillo en la mano de Diana fue en septiembre de 1996, cuando el divorcio con Carlos ya estaba casi finalizado. Un año después, el 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales murió en el trágico accidente de París que entristeció al mundo entero.

Lady Diana en 1996 | Gtres

Ahora es de Kate Middleton

Tras su muerte, Guillermo y Harry supuestamente escogieron una joya cada uno para guardar el recuerdo de su madre. Se cree que el pequeño eligió el anillo de zafiro de su madre, una pieza que, años después, cedió a su hermano como gesto fraternal para que lo pudiera utilizar como anillo de compromiso con Kate Middleton.

El príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton en el día del anuncio de su compromiso en 2010 | Gtres

Un acto que, por aquel momento, fue muy puro y lleno de amor. Una relación que, hoy en día, es inexistente.

Desde la pedida de mano, Kate apenas se ha quitado el anillo, convirtiéndose en todo un símbolo de la familia real británica. Que la mujer de Guillermo lleve el mismo anillo que Diana 45 años atrás rompe totalmente con la norma real de que cada princesa tenga una joya de compromiso diseñada de forma exclusiva.

El príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton este año 2026 | Gtres

El anillo azul no ha perdido protagonismo, y es que cada vez que Middleton lo luce, un pequeño recuerdo de Diana de Gales estalla en todo el mundo. Gracias a esto, el zafiro azul se ha coronado como una de las piedras preciosas más demandadas en los anillos de compromiso en la actualidad.