Bertín Osborne desvela que conoce a Chabeli Navarro "desde hace meses" pero que está "soltero y sin compromiso"

Hace ya una semana que la revista Semana sacó en exclusiva que Bertín Osborne tenía una nueva ilusión, la joven sevillana Chabeli Navarro, conocida por haber participado en varios programas de televisión y por haber tenido un supuesto affair con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja.

Estas semanas de atrás han sido muchas las personas que han querido pronunciarse al respecto de este romance, como la mejor amiga de Chabeli Navarro, Amor Romeira, o el propio Bertín Osborne, que aseguró en un primer momento que conocía a la joven "de un día". "Es una vergüenza", decía el presentador ante las cámaras.

Además, Chabeli Navarro también ha hablado al respecto en varias ocasiones, la primera de ellas fue ante las cámaras y la segunda en sus redes sociales, donde aseguraba que "Maléfica siempre fue la mala del cuento hasta que conocieron su historia" junto a una imagen. Una fotografía que no podemos mostrar ya que tiene sus redes sociales privadas.

Bertin Osborne y su entrevista con Nuria Roca

Recientemente, Bertín Osborne se ha sentado en el plató de 'La Roca' de laSexta con Nuria Roca y allí el también cantante le ha confesado que sí que conoce a Chabeli Navarro: "Yo no he negado nada porque a la chica la conocí hace unos cuantos meses. Que además iba con una hija mía y luego la he visto varias veces. Es una niña encantadora, estupenda… Pero ya está", decía.

"Todo lo demás son elucubraciones", continuaba. "Eso es lo que me molesta, que pongan en nuestra boca algo que no hemos dicho", decía visiblemente enfadado. "Parece que yo he negado, yo no niego nada, yo lo reconozco. La he visto un par de veces pero ya está", revelaba. Además, cuando Nuria Roca le preguntó si está soltero el respondió que esta "soltero y sin compromiso ninguno".

