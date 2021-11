Chabeli Navarro se pronuncia por primera vez sobre su supuesto romance con Bertín Osborne

Si hay un nombre que esta semana no ha dejado de ocupar las páginas del papel couché ese es el de Chabeli Navarro. Y es que, desde que este pasado miércoles 'Semana' publicase en exclusiva su supuesto romance con Bertín Osborne, la sevillana se ha convertido en la protagonista indiscutible de la prensa del corazón.

Tras salir a la luz estas informaciones, el propio presentador se encargó de desmentir el posible 'affaire' a '¡HOLA!', sin embargo, poco tiempo después, era 'Semana' de nuevo quien publicaba en exclusiva unas imágenes de lo que podría haber sido la supuesta última cita de los protagonistas implicados.

Tal ha sido el revuelo que no solo fue el periodista quien reaccionó al comentado romance, sino también Kiko Rivera, con quien Chabeli tuvo una historia en el pasado, y Amor Romeira, gran amiga de la televisiva, quien se mostró molesta con la situación.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la joven de 34 años se ha pronunciado por primera vez sobre la noticia que tiene a todo un país en vilo. Ha sido en sus Instagram Stories a través de dónde Navarro se ha limitado a escribir unas concisas pero contundentes palabras: ''No me merezco como me están tratando''.

Un mensaje con el que ni confirma ni desmiente la información publicada pero con el que, de alguna manera, comparte la opinión de su amiga Amor al mostrar su disconformidad con el tratamiento que se le está dando al tema.

