La reacción de Kiko Rivera al preguntarle por su ex Chabeli Navarro

Mucho se habló este miércoles de Chabeli Navarro, la mujer con la que supuestamente Bertín Osborne habría tenido un romance, aunque él mismo lo haya desmentido a las cámaras de la prensa y a algunos periodistas de televisión. Debido a esta nueva trama en el mundo del corazón se ha empezado a hablar de Kiko Rivera, el que mantuvo a su vez una relación en el pasado.

Al preguntarle al DJ por su relación con Chabeli Navarro en el pasado y las informaciones que han salido sobre un romance con Bertín Osborne, el hijo de Isabel Pantoja se muestra muy enfadado y hace como si no entendiera las preguntas: "¿De verdad me estás preguntando por eso? Hay que saber qué preguntar tío".

Sobre el esperado encuentro con su madre el músico evita pronunciarse y no confirma si es cierto que no se ha producido porque está enfadado al no haberle felicitado por su premio Radiolé... y es que ya no sabemos en qué punto se encuentra la relación entre madre e hijo porque, después de hacer público una posible reconciliación a través de una exclusiva de revista, parece que todavía no han tenido tiempo de verse las caras y hablar en privado de todo lo que les ha sucedido.

Seguro que te interesa...

Amor Romeira habla sobre el supuesto romance de Bertín Osborne con su amiga Chabeli Navarro