Belén Écija, nueva casa tras su boda con Jaime Sánchez

Belén Écijase casaba con Jaime Sánchez el pasado 14 de junio en una ceremonia en Menorca en la que vimos muy emocionados a sus padres, Belén Rueda y Daniel Écija. Y después de disfrutar de su luna de miel con un exclusivo safari en Namibia, y de vivir uno de los veranos más especiales de su vida como recién casada lejos del foco mediático, la actriz ha reaparecido radiante en la presentación de las dos nuevas fragancias de Roberto Verino, de las que destinará parte de las ventas a la lucha contra el cáncer.

Belén Écija y Jaime Sánchez saliendo de su boda | Gtres

Presumiendo de bronceado y guapísima con nuevo look, dejando al lado el rubio ondulado que lució en su boda para dar paso a una melena lisa color miel con flequillo largo, la intérprete ha contado a la prensa el importante cambio de vida con el que su marido y ella han arrancado su matrimonio.

"Me he mudado y estoy muy contenta. Me he ido de Madrid, Madrid. Ahora vivo en el extrarradio, que es lo que toca. Estar un poco tranquila también, que si no, yo creo que nos come un poco la rapidez, ¿no?" ha revelado, asegurando que aunque no lo ha hecho público hasta ahora, ha estado con la mudanza desde junio.

Belén Écija haciendo declaraciones a los medios | Europa Press

Y aunque reconoce que su vida no ha cambiado después de su boda, sí confiesa que cree en "el poder del anillo. Hay algo que une más". "Creo que existe, como que hay algo de que las discusiones no importan tanto, porque ya has decidido dar un paso más que a lo mejor... Yo que no soy religiosa no es algo religioso, es como simplemente la cosa de querer compartir la vida con alguien y hacerlo verbal te coloca en otro lado, ¿no? Un compromiso" se ha sincerado.