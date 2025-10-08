Fernando Verdasco desvela cómo ha visto trabajar a Isabel Preysler en sus memorias: "Noches hasta las tantas"

Feliz con su nueva vida en Doha junto a Ana Boyer y los tres hijos que tienen en común, Miguel, Mateo y Martín, tras su retirada definitiva de las pistas de tenis a finales de 2023, Fernando Verdasco ha regresado en solitario a España para apadrinar la nueva colección de zapatillas deportivas de la marca Silbon arropado por sus hermanas Sara y Ana Verdasco.

"Todos sabemos que la carrera de un tenista es relativamente corta. Yo pensaba que iba a estar jugando hasta los 30 y he estado hasta los 40... Feliciano López, Rafa Nadal y yo hemos alargado bastante nuestra carrera deportiva, lo cual por ese lado muy feliz. Pero claro al final cuando llega pues también te entristece porque es el deporte el que has estado haciendo toda tu vida, un sacrificio, y claro que te da tristeza el tener que el tener que dejarlo" ha reconocido, apuntando que el tenis sigue siendo su gran pasión y no se ha desvinculado de este deporte que tantas alegrías le ha dado.

Como ha contado a los medios, "nada más terminar como jugador estuve como entrenador de varios jugadores ayudando". Y aunque este año tuvo la misma posibilidad, ha priorizado a su familia: "Decidí no viajar, quería estar más tiempo con mis hijos y si al final al final estar en Doha donde vivimos, con mis hijos, el disfrutar de ellos y el disfrutar de la vida, o de un tipo de vida que antes no podía".

Fernando Verdasco haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

"Estamos muy bien, tenemos muchos amigos españoles y tenemos un grupo de deportistas pues que con sus hijos, aparte todos son chicos, lo cual mis hijos encantados jugando a fútbol, a tenis, a pádel, a todo y muy felices" ha expresado sobre su día a día, reconociendo que están encantados con su vida en el Emirato y por el momento no se plantean regresar definitivamente a Madrid.

Y aunque echan mucho de menos a su familia, "nunca estamos más de tres meses sin vernos". "En agosto nos hemos visto, ahora vengo yo tres, aunque sea dos días. Ana vendrá a finales de mes para Rabat, luego en noviembre vienen ellos para mi cumpleaños, en diciembre volvemos a venir aquí. Sí, estamos yendo y viniendo. Al final estamos a seis horas, tampoco estamos a doce, entonces es un poco más fácil el venirte, aunque sea pues eso, tres, cuatro días, unos u otros, y el estar y el estar viéndonos. Y también a día de hoy con whatsapp..." asegura.

Hablando de familia, era inevitable preguntar a Verdasco cómo es Isabel Preysler como abuela: "Se le cae la baba con todos sus nietos, y bueno, es una cosa, o sea, con los hijos es increíble, pero con los nietos ya es más, o sea, es lo que pidan, Miguel, Mateos, al final es... pero sí, entregada al cien por cien" desvela.

Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer | Gtres

Será a finales de mes cuando la socialité publique sus memorias y, como reconoce su yerno, "yo también quiero leer el libro porque al final es el esfuerzo que ha puesto, y las horas, y horas, y noches". "Nosotros al final no vivimos aquí, pero cuando hemos estado aquí, y en verano que sí hemos estado más. Muchas veces yo le decía, ¿dónde está tu madre? ¿dónde está Isabel? Está con el libro, está con el libro, está con el libro, y noches hasta las tantas de la mañana con el libro, y al final creo que creo que se merece, creo que se merece lo mejor, le deseo lo mejor, va a ser increíble" ha expresado, descubriendo lo volcada que ha estado Isabel en su biografía.

"Vamos a ver, eso ya, eso ya, eso ya se verá cuando salga. Yo la verdad que estoy muy feliz. Ojalá le vaya increíble por todas las horas de esfuerzo que ha puesto y por la mujer que es. Al final es que todos nos llevamos muy bien y tenemos una relación increíble. Estamos muy cercanos, muy felices" ha respondido cuando le han preguntado si cree que mencionará a Mario Vargas Llosa en el libro.