24 años de la boda de Chábeli Iglesias y Christian Altaba: un enlace antes de lo planeado y sin las familias

En el calendario de Chábeli Iglesias y Christian Altaba, el 8 de octubre está marcado de una forma especial, ya que este día celebran su aniversario de bodas.

Y como cada año, Chábeli ha felicitado a su marido a través de las redes sociales. En esta ocasión con un selfie de ellos dos con el siguiente texto: "¡Feliz aniversario mi amor! Estos 24 años se han pasado demasiado rápido. Gracias por hacerme reír todos los días. Te amo" (y acompañado de unos cuantos emoticonos de corazones rojos). La publicación acumula más de 400 comentarios de seguidores que les felicitan y, entre los mensajes, cabe destacar el de Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, quien ha enviado unos corazones rojos a la pareja.

Una boda adelantada y muy íntima

La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler declaró por aquel entonces en la revista ¡Hola! que hacía tiempo que estaban planeando la boda para más adelante, pero hubo un motivo de peso que lo precipitó todo: Chábeli estaba embarazada de tres meses.

Esta feliz noticia provocó que la pareja decidiera adelantar la boda, decisión que pilló a todos por sorpresa. Tanto es así que, por parte de la familia de ella, solo acudió su hermano, Julio Iglesias Jr. "Nos hubiera gustado hacer partícipes de ella a nuestras familias, pero, a causa de que en estos días nuestros familiares están repartidos por distintas ciudades del mundo, decidimos casarnos a solas", explicó Chábeli. La intención de la pareja era celebrar una ceremonia religiosa con la familia al completo, pero, tal y como destaca la revista Semana, a día de hoy no se ha llegado a celebrar.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

Chábeli Iglesias y Christian Altaba | Gtres

El enlace civil se celebró en el jardín de su casa de Miami un lunes a las 8 de la tarde y entre los pocos asistentes estaban las cámaras de ¡Hola!, que publicó un reportaje en exclusiva en el que se pudieron conocer todos los detalles como, por ejemplo, el vestido de la novia. Chábeli optó por un elegante traje chaqueta de un "suave color anaranjado" y una falda del mismo color con unos zapatos de tacón a juego. En la entrevista publicada en el citado medio, Christian aseguró que se sentía "el hombre más feliz del mundo" por casarse con Chábeli.

El complicado nacimiento de su primer hijo

Se esperaba que Alejandro, su primer hijo, naciera en abril de 2002, pero tras sufrir Chábeli unas hemorragias que ponían en riesgo la vida del bebé, el primogénito nació el 14 de enero, a las 24 semanas de gestación. A causa de esto, Alejandro pasó tres meses en la incubadora.

Chábeli Iglesias y Christian Altaba con su hijo Alejandro, en una foto de 2006 | Gtres

Ocho años después, anunció un segundo embarazo, pero Chábeli sufrió un aborto, algo que supuso un duro golpe.

En 2012, el 4 de enero, y como regalo de Reyes adelantado, Chábeli dio a luz a Sofía.

Y así, Chábeli cumplía el sueño de ser madre y formar una familia.

¿Cómo se conocieron Chábeli y Christian?

La primera vez que se vieron seguro que la recordaran toda la vida, sobre todo, por el lugar donde sucedió: fue, ni más ni menos, que en un avión que se dirigía a Nueva York desde Miami. Esto era a principios del año 2001 y el flechazo fue tal, que al cabo de pocos meses ya se convertían en marido y mujer.