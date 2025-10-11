Victoria Beckham revela el sorprendente motivo por el que nunca sonríe en las fotos: "Nadie lo ve"

Victoria Bekcham lleva más de 30 años ligada al mundo del espectáculo desde que comenzara en las Spice Girls y posteriormente formara junto a David Beckham uno de los matrimonios más famosos del mundo.

A sus 51 años, la cantante ha vivido todo tipo de situaciones frente a las cámaras, posando miles de veces en photocalls, sobre los escenarios, en la calle o en sus redes sociales. Por ello, sigue llamando la atención de que no sonría en prácticamente todas las fotografías.

Victoria Beckham | Gtres

Lo que para muchos es un signo de seriedad, formalidad o incluso aburrimiento realmente se trata de otra cosa, tal y como ella confesó en una entrevista con The Telegraph, en la que aseguró que el origen de sus posados fue el complejo físico que tuvo en su juventud por culpa de su acné.

Ahora, en su nueva docuserie para Netflix, la diseñadora ha explicado la verdadera razón por la que sigue luciendo así en las fotos.

Victoria Beckham | Gtres

"Me he visto miserable durante todos estos años porque cuando estamos en la alfombra roja, este tipo [David Beckham] siempre ha ido a la izquierda. No me había dado cuenta de que cuando sonrío, que lo hago, sonrío desde la izquierda porque si sonrío desde la derecha parezco estar mal", ha asegurado.

Victoria Beckham documentary series premiere in London | EUROPAPRESS

"En consecuencia, sonrío por dentro, pero nadie lo ve, por eso parezco tan malhumorada", desveló la cantante, explicando que el lado elegido de su marido oculta su ángulo facial preferido ante la cámara.