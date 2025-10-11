Joana Sanz se sincera tras ser madre y revela su estado: "Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos"

Joana Sanz y Dani Alves están viviendo uno de los momento más especiales de sus vidas con el nacimiento de su primer hijo en común. Sin embargo, ambos han decidido mantener esta noticia en la intimidad más absoluta y no hacer declaraciones sobre la nueva etapa que se les abre.

Ni el exfutbolista ni la modelo han dado públicamente la bienvenida a su bebé y parece que ninguno cambiará de parecer sobre la privacidad de su hija.

Joana Sanz y Dani Alves | Gtres

Cuatro días después de confirmarse la llegada del nuevo miembro de la familia y reposando en su residencia en Esplugues de Llobregat, Joana Sanz ha roto su silencio a través de las redes comentando qué tal se encuentran y lanzando una reflexión agridulce.

"Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer. Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores. Deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote", ha lamentado la modelo.

"Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor. Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto", ha aclarado Joana.

"Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea. Gracias a los que nos quieren", ha concluido la canaria confirmando así que no expondrán públicamente a su bebé.

Junto al texto que ha publicado en Instagram, Joana ha subido una imagen de una esclava para bebé en la que desvela su fecha de nacimiento: el pasado 1 de octubre de de 2025.

Una decisión que llega después del bombardeo mediático durante los últimos dos años que han sufrido después de la acusación de violación que recibió Alves, su estancia en la cárcel y su absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).