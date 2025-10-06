Lucas, de Andy y Lucas, reacciona a los rumores de su ruptura definitiva con Andy: "No quiero ser maleducado"

Parece que la relación entre Andy y Lucas ha alcanzado una situación insostenible. El grupo musical está inmerso en Nuestros últimos acordes, la gira de despedida que culminará con su concierto en Madrid el próximo 10 de octubre, pero no sin estar exentos de polémicas.

Andy y Lucas se despiden de la música después de 20 años | Gtres

Se rumorea que Andy y Lucas ya ni si quiera se hablan y que todo lo que se tienen que comunicar lo hacen a través de sus abogados. Unos rumores que llevan meses circulando y que en mayo se encargaron de desmentir con un comunicado conjunto en el que aseguraban que "no nos llevamos mal ni ha existido ningún tipo de conflicto físico". Eso sí, al aprecer la situación ahora se ha agravado.

La mala relación de Andy y Lucas

Sin embargo, parece que su relación no mejora y que incluso Andy ya habría empezado a sacar sus temas en solitario a pesar de que todavía no se ha hecho oficial su ruptura.

Aparte, en alguna que otra ocasión reciente, ambos han aprovechado para lanzarse dardos de manera pública dejando claro que entre ellos las cosas no iban del todo bien. Más después de su última polémica en la que Lucas era acusado de estafar a un promotor.

Lucas responde a las acusaciones de su expromotor | Europa Press

Ahora, este mismo era preguntado por los micrófonos de Europa Press por los últimos rumores de ruptura definitiva con Andy y decidía mantenerse al margen únicamente diciendo que "No, eso no es así" y terminando con "No quiero ser maleducado, pero que no te voy a decir nada".