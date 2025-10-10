Chaquetas de ante en todas sus versiones, el básico más deseado del otoño 2025

El otoño siempre trae consigo un regreso a los tejidos cálidos, los tonos tierra y la ropa que abriga sin exceso. Y si hay una prenda que este año promete convertirse en la reina del entretiempo, esa es la chaqueta de ante. Suave, elegante y con ese toque vintage que combina con todo; el ante vuelve con fuerza en todas sus versiones.

Ya sea auténtico o sintético, este material ha inundado los catálogos de firmas de moda accesible como Zara, HyM o Lefties, y no hay influencer que no haya caído rendida a su encanto (¡incluso Kate Middleton y Melania Trump!). Desde las versiones más clásicas tipo blazer o sobrecamisa, hasta otras más modernas como los diseños bomber o biker.

Las chaquetas de ante inundan el street style

En plena temporada de semanas de la moda, las calles de ciudades como Nueva York o París se han llenado de looks protagonizados por chaquetas de ante de todo tipo, demostrando que es la tendencia ganadora del otoño.

Uno de los estilos que más hemos visto son las sobrecamisas de ante, una prenda híbrida entre camisa y chaqueta, perfecta para el entretiempo. Es ideal para llevar encima de una blusa, una camisa o incluso una camiseta básica. Y cuando llegue el frío, al no ser demasiado gruesa, se puede seguir usando debajo del abrigo.

Chaqueta de ante | Getty Images

Otro estilo muy popular es la chaqueta bomber de ante, un diseño por el que han apostado firmas de lujo como Miu Miu, con propuestas tan originales como esta que combina la estructura de una cazadora con el acabado suave de un cárdigan de lana.

Chaqueta de ante | Getty Images

Por último, también han destacado entre las mujeres más entendidas en moda las cazadoras tipo biker en ante, que añaden un toque desenfadado a cualquier look, ya sea con vaqueros o con un pantalón de traje.

Chaqueta de ante | Getty Images

Cómo combinar tu chaqueta de ante

El secreto para acertar está en jugar con los contrastes. El ante luce especialmente bien con tejidos como denim, lana o punto fino. Una cazadora marrón claro sobre un jersey beige y una falda midi acampanada en la misma tonalidad es un outfit cómodo y calentito, perfecto para cualquier ocasión.

Chaqueta de ante | Getty Images

Si en la ciudad en la que vives todavía hace buen tiempo, no dudes en llevar una sobrecamisa de ante sobre un vestido corto.

Chaqueta de ante | Getty Images

Y si prefieres algo más sobrio, apuesta por una chaqueta de ante combinada con pantalón y camisa en tonos marrones, el color de la temporada, para lograr un look otoñal ideal para el día a día en la oficina.

Chaqueta de ante | Getty Images

Dónde encontrar una chaqueta de ante barata

Zara propone versiones económicas en ante sintético, como esta tipo biker que está actualmente rebajada a menos de 30 euros; HyM ofrece una versión tipo americana por 54,99 euros; y en Lefties encontramos una sobrecamisa de ante rebajada a 20,99 euros.

Sea cual sea tu estilo, hay una chaqueta de ante esperándote este otoño. Y una cosa está clara: no hay armario que no necesite una.