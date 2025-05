Lucas asegura que no hubo pelea con Andy: "Lo quiero con locura y es mi familia"

El dúo musical Andy y Lucas vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de todo el revuelo que se generó por la operación de nariz de Lucas, ahora los cantantes vuelven a estar de actualidad por haber protagonizado una supuesta pelea. Varios testigos han contado que, después de un concierto, Andy y Lucas tuvieron una discusión dentro del camerino.

Andy y Lucas se despiden de la música después de 20 años | Gtres

Sin embargo, Lucas ha desmentido rotundamente los hechos. El cantante ha explicado al equipo de Europa Press: "Pero si ayer Andy habló! Ayer habló y dijo que estaba perfecto todo", dejando claro que no hubo ninguna disputa física entre ellos. También ha querido expresar su afecto hacia su compañero, destacando: "A Andy lo quiero con locura, y es mi familia, ¡qué no inventen más líos! ¡Qué no inventen más líos!".

Lucas haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Además, sobre los rumores que aseguraban que hubo una pelea física, en la que se mencionaba una patada, Lucas responde: "¿Qué testigos? ¡Qué testigos! Nada, no hay nada, hija, de verdad. Está todo bien". Con estas declaraciones, el cantante desmiente los supuestos hechos y reafirma que su relación con Andy sigue siendo excelente.