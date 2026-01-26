Álvaro Morata y Alice Campello formalizan su ruptura: el divorcio ya está en trámite

Ya han pasado casi dos meses desde los rumores de una segunda ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello, una pareja que durante años ha compartido su vida familiar a través de las redes sociales con una complicidad innegable.

Aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente en un primer momento, hay actos que lo desvelaron todo, como ausencias en eventos importantes y contenido separado en redes sociales, alimentando así la idea de que la relación atravesaba un momento delicado.

Ahora, todo indica que la crisis ha derivado en una decisión definitiva: Álvaro Morata y Alice Campello han optado por poner fin a su matrimonio, una noticia que sorprende a muchos de sus seguidores y que abre una nueva etapa en la vida de la pareja.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

El divorcio

El proceso de separación entre el futbolista y la creadora de contenido es una realidad que empieza a tomar forma legal. Según la revista ¡HOLA!, la pareja ha puesto el asunto en manos de sus respectivos abogados, que ya están trabajando en la documentación necesaria para formalizar el divorcio.

Desde el entorno más cercano del futbolista se insiste en que no hay terceras personas implicadas. La ruptura no tiene que ver con ninguna infidelidad, sino a un desgaste emocional que, pese a los intentos por reavivar la relación, no ha podido resolverse.

Pocos meses después de su inesperada primera ruptura en verano de 2024, ambos quisieron volver a apostar por el amor, pero el tiempo ha demostrado que aquella segunda oportunidad no era suficiente.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Después de nueve años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja ha decidido poner punto final de forma definitiva. Una decisión que ha sido reflexionada y tomada desde la calma. Y es que a pesar de todo, su máxima prioridad siguen siendo sus hijos, y es por eso que Morata y Campello continuarán unidos como familia.

El futbolista ya ha abandonado el domicilio conyugal y se ha instalado en una nueva vivienda muy próxima al hogar familiar, en una de las zonas más exclusivas de Milán, para seguir presente en el día a día de los pequeños.

Álvaro Morata | Gtres

No hay infidelidad

El rumor más repetido apuntaba a una supuesta infidelidad como origen del divorcio entre Álvaro Morata y Alice Campello. Según esa creencia, la aparición de una tercera persona habría sido el detonante definitivo del distanciamiento que acabó en ruptura.

En ese contexto, se llegó a señalar a Elena Sirigu, una profesional italiana especializada en la gestión de empresas deportivas. Su nombre comenzó a circular con fuerza en medios y redes, situándola en el centro de una polémica que no tardó en crecer.

Alice Campello | Gtres

Ante la magnitud de las acusaciones, Alice Campello decidió romper su silencio a través de sus redes sociales, defendiendo con firmeza a Elena y dejando claro que es una amiga de la familia desde hace años, negando de forma rotunda que haya tenido ningún papel en su ruptura.

La creadora de contenido explicó que hablaba desde la absoluta convicción y también desde la necesidad de frenar una injusticia que estaba afectando a una persona inocente.

Las últimas pistas de ruptura

Álvaro y Alice no pasaron juntos la Navidad, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. Desde hacía semanas ya se les veía hacer vidas separadas y, aunque siempre intentaron proteger su intimidad, algunos actos empezaban a hablar por sí solos.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

A esto se sumó que Alice viajó con los niños a la playa durante las vacaciones, mientras que el futbolista no los acompañó, reforzando la idea de que la distancia entre ambos era cada vez más real.

Aun así, el trato entre ellos es cordial y enfocado en el bienestar de sus hijos. Prueba de ello fueron las imágenes tomadas el pasado 9 de enero, cuando Morata acudió a la casa donde vive Alice para celebrar el cumpleaños de la pequeña Bella.