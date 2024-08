Álvaro Morata y Alice Campello se separan: "No ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto"

Se confirma uno de los rumores que más se han comentado durante las últimas horas en las redes sociales: Álvaro Morata y Alice Campello han roto. Así lo ha confirmado el futbolista del Milan la mañana de este lunes, 12 de agosto, con un mensaje publicado en Stories de Instagram.

Morata ha escrito que la pareja ha decidido "separar nuestros caminos" señalando que su relación ha sido "maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo". Insiste en que estos años han sido "maravillosos" y hace referencia a sus hijos, "que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás". Confiesa que ha sido una decisión "dolorosa" y piden "respeto y empatía".

Los rumores de estos días han ido llenos sobre que él le había sido infiel, algo que el deportista ha querido desmentir en su comunicado: "No ha habido en ningún momento faltas de respeto" y pide a la gente que "no inventen historias por un minuto de protagonismo". Sobre el motivo real de la ruptura, poco se sabe hasta el momento. Álvaro solamente ha hecho esta referencia: "Solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas".

Álvaro acaba con unas bonitas palabras hacia ahora ya su ex: "Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje".

Comunicado de Álvaro Morata sobre su separación de Alice Campello | Instagram @alvaromorata

Un rato después, Alice Campello también ha confirmado la ruptura a través de un Stories de Instagram: "Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida". Así empieza el comunicado de la modelo que reafirma, como ha hecho Álvaro, que no ha habido ninguna infidelidad "ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos". Igualmente, ella ha tenido palabras amables para su expareja: "Solo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto".

Alice Campello y Álvaro Morata han sido una de las parejas más sólidas y consolidadas, y compartían en sus redes sociales sus momentos más especiales y felices juntos y con sus hijos. Es por ello, que Alice ha querido aclarar: "No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo". Y continua con lo que vendría a ser el motivo de la separación, aunque sin entrar en detalles: "Pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan. Siempre nos hemos prometido por respeto a todo lo que hemos vivido de no llegar nunca al punto de hacernos daño o ser tóxicos y de acabar antes de ello y así ha sido".

Por último, Alice acaba agradeciendo a Álvaro todo lo que ha hecho por ella, por cómo la ha cuidado, "por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre".

Alice Campello confirma la separación de Álvaro Morata | Instagram @alicecampello

Las publicaciones de estos escritos han sorprendido porque justamente ayer domingo, 11 de agosto, Alice desmentía tajantemente todos los rumores de separación e incluso, harta de las especulaciones, llegó a responder así a un mensaje de una seguidora, que le preguntaba si lo habían dejado: "Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos... Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza y lo que le gustaría pensar que de verdad nos hemos faltado el respeto...".