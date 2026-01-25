LE DEFIENDE
Ana Obregón, "feliz" después del archivo de la denuncia contra Julio Iglesias, desvela que ha hablado con él
Ana Obregón ha dado la cara por Julio Iglesias después de que la Fiscalía archivara su denuncia por acoso y agresión sexual. La presentadora primero en redes y luego frente a las cámaras ha defendido al cantante.
Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras tras el archivo de las diligencias contra Julio Iglesias por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía ha considerado que la demanda de dos extrabajadoras que le acusaban de acoso y agresión sexual en Bahamas y República Dominicana se deben llevar a cabo en estos países.
La presentadora ha asegurado estar "feliz" porque el caso no prospere en España. Además, ha reconocido que ha hablado con el artista y que lo importante es que "se ha condenado a una persona sin enjuiciarla".
Ana ya dejaba claro su punto de vista en redes sociales escribiendo una carta a su amigo asegurando que "te han intentado quemar en la hoguera algunos medios, personas, periodistas. Han dañado tu honor con una maldad inconmensurable y te han condenado sin un juicio".
Este fin de semana, Obregón ha confesado que "he hablado con él", pero "no os puedo contar" las acciones que va a tomar a partir de ahora.
Además, la actriz ha asegurado estar "feliz" por la noticia, pero no ha querido desvelar si el artista va a tomar medidas legales: "No voy a decir nada, de lo que vaya a hacer, él lo hará".
