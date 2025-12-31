Las rupturas que han marcado el 2025: de Kiko Rivera e Irene Rosales a Álvaro Morata y Alice Campello

El 2025 está a punto de llegar a su fin y, con él, también lo hacen algunas de las historias de amor más seguidas del año. Varias rupturas inesperadas han sacudido el panorama influencer y celebrity, dejando a muchos seguidores sin palabras.

Por eso, en este artículo repasamos las parejas que han puesto punto final a su relación en los últimos meses, desde Nagore Robles y Carla Flila hasta Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Si quieres estar al día de todas las rupturas más comentadas del año y no perderte ningún detalle del corazón, sigue leyendo.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Alice Campello y Álvaro Morata

Alice Campello y Álvaro Morata anunciaron su ruptura en agosto de 2024, cuando el futbolista hizo público un comunicado confirmando el fin de su relación tras ocho años juntos y cuatro hijos en común.

Aquella separación supuso una gran sorpresa, aunque no fue definitiva, ya que después de varios meses la pareja decidió darse una nueva oportunidad y se reconcilió en enero de 2025, retomando su relación.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

En la actualidad, sin embargo, los rumores de una nueva crisis han vuelto a cobrar fuerza. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente otra ruptura, lo cierto es que han dejado de compartir imágenes juntos y ya no aparecen como pareja en sus biografías de Instagram.

Este silencio y la ausencia de momentos compartidos apuntan a que podrían haber puesto fin de nuevo a su historia, esta vez de forma mucho más reservada.

Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su separación en agosto de 2025, poniendo fin a más de una década juntos. La noticia se hizo pública de mutuo acuerdo, y ambos destacaron en sus mensajes que, pese al final de su relación, seguirán con una buena relación por sus dos hijas, manteniendo un vínculo de respeto y gratitud.

Kiko Rivera e Irene Rosales en 2019 | Gtres

Aunque no se han detallado los motivos exactos de la ruptura, los rumores apuntan a desgastes personales y familiares como factores importantes. La pareja ha subrayado que la decisión de separar sus caminos busca un futuro más sano para ambos, mostrando madurez y responsabilidad al priorizar el bienestar de su familia por encima de todo.

Javier Ambrossi y Javier Calvo

La ruptura de los Javis fue totalmente inesperada. La noticia se hizo oficial en noviembre, provocando un auténtico estado de shock a todos los fans de los directores de cine. A pesar del comunicado, ambos han afirmado que ha sido una separación amistosa y que no interferirá al trabajo, puesto que comparten empresa.

Javier Ambrossi y Javier Calvo | Gtres

Aunque han puesto el chalet de Pozuelo de Alarcón a la venta, el trabajo les une. Y es que este próximo 2026 se estrenará La bola negra, su próxima película. Así que queda por ver cómo será la promoción conjunta.

Nagore Robles y Carla Flila

Nagore Robles y Carla Flila mantuvieron una relación discreta durante cerca de tres años que ha llegado a su fin en este 2025. La ruptura se confirmó de manera escalonada, ya que Carla lo hizo público en agosto y Nagore en diciembre, ambas destacando el cariño y el respeto mutuo tras la separación.

Carla, además, subrayó la importancia que Nagore había tenido en su crecimiento personal, dejando claro que el vínculo había sido significativo pese al final de la relación. Tras varios rumores, en julio se habló de una primera ruptura amistosa y, semanas después, de un acercamiento que apuntaba a una posible reconciliación.

Nagore Robles y Carla Flila | Gtres

Sin embargo, a principios de diciembre se confirmó una segunda y definitiva separación. Aunque insistieron en que todo había terminado bien, Nagore ha dejado de seguir en Instagram a Carla Flila, lo que parece indicar un momento difícil para la presentadora además de un cierre definitivo de esta historia de amor.

Lamine Yamal y Nicki Nicole

Aunque su historia de amor fue breve, causó mucho revuelo en los medios de comunicación. Estamos hablando de Lamine Yamal y Nicki Nicole, futbolista y cantante que se conocieron en verano, comenzando entonces su intensa relación de pareja.

Lamine Yamal y Nicki Nicole | Instagram, @lamineyamal

Tras pocos meses, ambos anunciaron que su amor había llegado a su fin. Aunque la razón de la ruptura no se sabe, se rumorea una infidelidad por parte del futbolista, acto que los dos han negado en numerosas ocasiones.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas han puesto fin de nuevo a su relación tras dos años juntos. En los últimos días de romance, los rumores de ruptura se intensificaron después de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y eliminaran las fotografías compartidas en redes sociales.

Aunque ninguno de los dos confirmó por aquel entonces oficialmente la separación, esos gestos fueron interpretados como una señal clara. Meses después, trataron su soltería con total naturalidad, dejando claro que la ruptura era oficial.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas | Gtres

Los motivos apuntan al complicado momento personal y profesional que atravesaban ambos tenistas, marcado por las lesiones, la falta de resultados y su eliminación en primera ronda de Wimbledon.

La pareja hizo pública su relación en junio de 2023 y ya vivió una primera ruptura en mayo de 2024, tras la cual se dieron una segunda oportunidad.

Risto Mejide y sus dos rupturas

Risto Mejide vivió a comienzos de 2025 una mediática ruptura con la actriz Grecia Castta, con la que mantuvo una relación de alrededor de cuatro meses, desde finales de 2024 hasta febrero.

Ambos anunciaron su separación de mutuo acuerdo y sin terceras personas implicadas, pese a haberse mostrado muy enamorados en actos públicos. La noticia se conoció el día de San Valentín, poco después de que incluso se especulara con planes de boda o hijos.

Risto Mejide y Grecia Castta | Gtres

Meses más tarde, el comunicador volvió a protagonizar una nueva ruptura sentimental. Según trascendió, Risto puso fin a su relación con Laia Grassi, con quien mantenía un incipiente noviazgo que se hizo público en mayo.

Tras apenas cuatro meses juntos, esta segunda separación que tuvo lugar en el mes de septiembre confirma una etapa marcada por relaciones breves y finales discretos en la vida personal del presentador.

Risto Mejide y Laia Grassi | Gtres

Irene Urdangarin y Juan Urquijo

Irene Urdangarin y Juan Urquijo pusieron fin a su relación a finales de julio, tras un noviazgo que había comenzado la Navidad anterior. Aunque las familias mantienen una excelente relación, la distancia terminó pasando factura: Irene continúa sus estudios en la Universidad de Oxford y Juan desarrolla su carrera profesional en Madrid, lo que complicó la continuidad de la pareja.

La ruptura, producida a principios del verano de 2025, fue una decisión tomada de mutuo acuerdo para priorizar sus respectivos proyectos personales y vitales. A pesar de que no fue una separación fácil, ambos mantienen una buena amistad y no descartan que sus caminos puedan volver a encontrarse en el futuro, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación.