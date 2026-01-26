El pasado 20 de enero a las 14:30, se convirtió en uno de los días más importantes para Estela Grande, de esos que jamás podrá olvidar, llegaron al mundo sus mellizos Luca y Liah. Por fin, se hizo realidad el gran sueño de la modelo, convertirse en madre por primera vez, junto a su pareja, el futbolista Juan Iglesias. Fueron unos días muy intensos marcados por muchas emociones a la vez ya que no todo fue como lo habían imaginado. Hizo publica la noticia cuatro días después a través de sus redes sociales:

Tras una césarea programada, llegó el momento más esperado para la influencer y el deportista, el más feliz... pero también uno de los más difíciles a los que puede enfrentarse una madre. Después del nacimiento, solo pudo quedarse en sus brazos Liah, Luca fue trasladado inmediatamente a la UCI neonatal, un acontecimiento que separó a la familia justo cuando más deseaban estar unidos: "El peor momento de mi vida", confesaba ella misma intentado explicar una angustia que duró tres días eternos.

Fueron tres días de constantes cambios, agotamiento físico y una montaña rusa de pensamientos, marcados, sobre todo, por la incertidumbre. Tal y como contó la propia Estela, las emociones estuvieron a flor de piel desde el primer momento: la felicidad absoluta de poner rostro y conocer a sus dos bebés convivía con una angustia extrema: "Tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles. Enseñándome la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos".

Finalmente, Luca recibió el alta y pudo salir de la UCI, dejando atrás la inquietud y convirtiendo esos días difíciles en un mal trago. La familia pudo, por fin, reunirse al completo. "Ahora ya estamos los cuatro, inmensamente felices y afortunados", compartió Estela, visiblemente emocionada.

La influencer quiso dedicar también unas palabras muy especiales al padre de sus hijos, su mayor apoyo durante todo el proceso: "Sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado". Un agradecimiento que incluyó también al personal sanitario, a quienes fueron unos auténticos ángeles durante esa semana tan intensa: "Eternamente agradecida con vosotros".