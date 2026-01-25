Andrea Duro da pistas sobre su boda y revela la conexión que tendrá con su personaje de Física o Química

La actriz española Andrea Duro, conocida por su papel como Yoli en Física o Química, dio un paso más en su historia de amor al comprometerse con su pareja, un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio ya que prefiere preservar su anonimato.

Es por ello que la intérprete ha mantenido en secreto los detalles sobre su futura boda tras romper con el jugador de pádel Ale Galán.

Sin embargo, aunque la fecha exacta, los invitados, el vestido o el estilo de la boda se mantengan guardados, Andrea ha hecho una importante actualización en sus redes sociales.

En una sesión de preguntas y respuestas a través de sus stories de Instagram, Andrea ha revelado que donde será la celebración, y resulta que es el mismo en el que se casa su personaje en Física o Química: el reencuentro.

"Estamos organizando todo y vamos con tiempo. Todavía no puedo contar mucho de nada jaja. Y quiero contaros quién diseñará el vestido, pero quiero hacerlo de una manera especial. Porque para mí el diseñador es muy especial", ha adelantado la actriz, por lo que habrá que estar atentos a su perfil de Instagram.