Garbiñe Muguruza, madre por primera vez junto a su marido Arthur Borges: "Nuestro pequeño milagro"

Meses después de una dulce espera, Garbiñe Muguruza se ha convertido en madre de su primer hijo junto a su marido, Arthur Borges. Y aunque fue hace una semana cuando la tenista dio la bienvenida a su primer hijo, no ha sido hasta ahora cuando ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales.

"Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada", ha escrito Garbiñe junto a dos tiernas imágenes de su bebé en blanco y negro.

Una feliz noticia de la que de momento no se conocen más datos, solo se sabe que el pequeño nació el pasado 19 de enero pero no se ha confirmado si la tenista dio a luz en Ginebra, donde estableció su residencia con su marido tras su retirada de las pistas en abril de 2024 para centrarse en su vida personal.

Fue a principios de octubre de 2024 cuando la famosa tenista y Arthur Borges se convertían en marido y mujer en una preciosa boda que se celebró en la finca La Concepción, en Marbella, la misma ciudad donde se comprometieron en primavera un año antes.

La pareja se conoció en 2022 mientras paseaba por Central Park, en Nueva York. Él la reconoció y le pidió una fotografía, y entre ambos se produjo un auténtico flechazo que, años después, daría lugar a la familia que han formado.