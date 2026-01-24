Estela Grande se convierte en madre de mellizos y cuenta que uno de sus bebés ha permanecido tres días en la UCI

Estela Grande y Juan Iglesias ya son padres de mellizos, pero la felicidad se ha visto empañada tras el ingreso en la UCI de uno de sus bebés durante tres días.

La influencer ha compartido la noticia a través de su cuenta de Instagram, contando que los bebés nacieron el pasado 20 de enero.

Estela Grande y Juan Iglesias en un evento | Gtres

"A las 14:30 vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros. Después llegó el peor momento de mi vida, cuando solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés. Ese momento que tanto habíamos soñado, estar los 4 juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI", ha comenzado relatando.

"Tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles. Enseñándome la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos. Perdí la noción del tiempo, del día y de la noche, el dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos", ha explicado la creadora de contenido.

"Ahora ya estamos los 4 juntos, siendo inmensamente felices y afortunados. Os quiero con toda mi alma mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti... Hubiese sido peor. Gracias infinitas al hospital y a todo el personal sanitario que ha estado cuidándonos esta semana. A todas las enfermeras, tanto de planta como de la UCI de neonatos, no os podéis vuestro trabajo, dedicación, cariño y apoyo nos ha ayudado. Eternamente agradecida con vosotros", ha finalizado su mensaje Estela cerrando con un "que comience la aventura".

No es el primer contratiempo que sufre Estela en la recta final de su embarazo ya que durante las pasadas Navidades también ingresó en el hospital sin explicar el motivo exacto.