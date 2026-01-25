El preocupante mensaje de Jaime Astrain sobre su hija desde el hospital: "Han sido días de incertidumbre"

Jaime Astrain ha instalado la preocupación entre sus seguidores después de subir este domingo 25 de enero a sus redes sociales una alarmante publicación.

El exfutbolista ha compartido una imagen de su mano junto a la de Lidia Torrent y la de su hija en el hospital, apreciándose que ha sido la pequeña la que ha estado ingresada.

Jaime Astrain y Lidia Torrent con su hija | Gtres

Bajo el título "lo que de verdad importa", Astrain ha escrito una carta sincerándose sobre el duro momento que acaban de vivir y las prioridades que hay en la vida sin tener en cuenta que todo puede cambiar rápidamente.

"Vives en piloto automático, en tu mundo pensando en tus objetivos, sueños, proyectos... Hasta que la vida te para los pies y te enseña, sin pedirlo, la mayor lección de vida. Nada es más importante que la salud. Corrijo, que la salud de tu hija", ha comenzado señalando sin desvelar qué dolencia ha padecido la pequeña nacida en 2022.

"Han sido días de incertidumbre, nerviosismo, tristeza, impotencia y vulnerabilidad. Pero, a su vez, la mayor muestra de amor, familia, unión, fortaleza y generosidad. Lidia, gracias por ser el pilar de nuestra familia. Eres el mayor ejemplo y modelo para tu hija. Tengo muy claro que ella te ve y te verá como su referente en la vida", ha escrito sobre su pareja, con quien superó una crisis hace unos meses.

"Elsa, no dejas de sorprenderme y dejarme con la boca abierta. Tu fuerza y tu energía es sobrenatural. Gracias por ser como eres y enseñarnos cada día. Te amamos", ha dicho refiriéndose a su hija.

Múltiples rostros conocidos y seguidores de Jaime han comentado en la publicación, incluida su suegra y abuela de la niña, Elsa Anka, quien ha expresado: "¡Mi chica! Mis chicas... Y tú, ¡papá! ¡Os amo!".