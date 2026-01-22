Jessica Bueno confirma que está ilusionada, aunque esta vez va con cautela: "No quiero repetir errores"

Después de poner fin hace casi un año a una relación con Luitingo y que acabó envuelta en acusaciones y polémicas, Jessica Bueno decidió darse tiempo a sí misma. Ahora, la modelo vuelve a situarse en el centro de la actualidad por su vida privada, atravesando una etapa marcada por la ilusión al lado de una nueva pareja, aunque eso sí, con mucha cautela.

Jessica Bueno en un evento | Europa Press

Rumores que por fin ha querido confirmar, asistiendo con él por primera vez a un acto público, durante el desfile de la firma La Parrala en la pasarela We Love Flamenco en el hotel Alfonso XIII de Sevilla: "He venido a apoyar a Sergio, que ha sacado una nueva colección".

Jessica Bueno haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Durante los minutos que dedicó a la prensa, salió a la luz el nombre de Roberto, la persona que estaría conociendo actualmente, y del que reconoce estar ilusionada, aunque va con pies de plomo: "Ya se irá viendo lo que va pasando, no quiero cometer los mismos errores del pasado", explicó, aprovechando para recalcar que cada uno mantiene su vida, su mundo y su trabajo por separado. Roberto se dedica profesionalmente a la música, un detalle que algunos han intentado vincular con Kiko Rivera, algo que la modelo aclaró: "A veces en las redes sociales seguimos a personas porque nos gusta su trabajo o por cosas en común, pero eso no quiere decir que se conozcan".