Antonio Banderas cuenta cómo reaccionó su equipo al accidente ferroviario de Adamuz: "Empezamos a llamarnos"

El actor y productor Antonio Banderas sigue profundamente conmovido por el terrible accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, que hasta ahora ha dejado 45 víctimas y más de 123 heridos. Por ello, durante el estreno de Godspell, el musical basado en el Evangelio según San Mateo con un toque moderno y cómico, Banderas quiso dedicar unas palabras de concienciación, recordando la importancia de la vida.

La función contó con invitados especiales como el Padre Ángel, cuyo compromiso con la solidaridad conectaba a la perfección con la esencia del espectáculo, así como con rostros conocidos como Nicole Kimpel, Antonio Montiel y Javier Calleja, quienes acompañaron al actor en una noche especial.

Antonio Banderas con El Padre Ángel en un photocall | Gtres

Hace siete años el actor abría el Teatro del Soho ubicado en Málaga, su tierra natal, fruto de su trabajo durante años, esfuerzo y dedicación. Trasladó consigo desde Madrid hasta la provincia andaluza a los mejores profesionales desde su punto de vista, desde actores, directora del teatro o expertos en marketing: "El tren ha sido para nosotros el cordón umbilical que nos ha unido con la capital", confesaba para los micrófonos de Europa Press.

Muchos de esos trabajadores frecuentaban ese tren para volver con sus familias, por Navidad, por festivos o acontecimientos puntuales. De hecho, es el propio Banderas quién afirmó que hace tan sólo una semana, el 11 de enero, al acabar la función, todo el equipo cogió el tren de larga distancia rumbo a Madrid.

Días después de la tragedia, los teléfonos no paraban de sonar. Todos los del equipo se llamaban entre sí para asegurarse de que estaban bien. "El tren ha sido el servicio que más hemos usado", decía Antonio Banderas, con un tono de preocupación, recordando que siempre había alguien del teatro viajando en esos trenes. "Si yo no he cogido ese tren quince veces al año, no lo he cogido ninguna", añadía, dejando claro lo cerca que la desgracia había estado de su gente.

Conmovido, Banderas aprovechó también para hablar de lo frágil que es la vida, de cómo de un día para otro todo puede cambiar sin avisar. "Todo en un segundo", recalcaba, recordando que en unos segundos pueden romperse sueños y planes de futuro. "Desgraciadamente, eso es la vida", concluía, con la voz entrecortada.