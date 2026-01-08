Alice Campello lanza un comunicado aclarando su situación con Álvaro Morata tras los rumores de triángulo amoroso

Envueltos desde hace semanas en rumores de crisis cada vez más intensos después de ver que hacen vidas separadas y que no han celebrado las Navidades juntos en compañía de sus cuatro hijos, Álvaro Morata y Alice Campello acaparan titulares en el país natal de la modelo, Italia, después de que el periodista Gabriele Parpiglia publicase un artículo revelando que la pareja estaría inmersa en un triángulo amoroso con la italiana Elena Sirigu, una joven experta en gestión de empresas deportivas que siente pasión por el equipo en el que juega el delantero, el Como 1907, y con el que se especula que podría tener algo más que una amistad.

Una información a la que ha reaccionado Alice que, indignada, no ha dudado en romper su silencio a través de sus redes sociales para emitir un comunicado urgente defendiendo a la chica con la que se rumorea que su todavía marido estaría viviendo un romance mientras su matrimonio pende de un hilo un año después de anunciar su reconciliación tras seis meses separados.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

"Elena es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona así ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye. Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida de ello" ha expresado rotunda, poniendo la mano en el fuego porque no hay nada entre Morata y la italiana que, como ha revelado, "me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompefamilias".

"En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas: parece que hay una necesidad a toda costa de identificar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas completamente ajenas a los hechos", ha añadido, confirmando entre líneas su ruptura con Morata pero dejando claro que no ha habido infidelidad por ninguna de las dos partes.

Alice Campello lanza un comunicado en redes sociales | Redes Sociales

Como ha explicado, "la defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien lo mucho que ciertas acusaciones pueden herir, dañar y dejar huellas profundas en la vida personal, profesional y familiar". "No es una persona que merezca esta exposición ni ver su nombre asociado a cosas que no ha hecho. Nuestra relación siempre ha sido clara: incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable", ha defendido dando la cara por Elena Sirigu ante los rumores de triángulo amoroso en el que se la ha involucrado.

De ahí que Alice haya pedido "que dejen de inventar o buscar historias que no existen", ya que como ha expresado "este tipo de especulaciones pueden causar graves daños a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y que no merecen verse involucradas".

Álvaro Morata y Alice Campello en 2022 | Gtres

Un mensaje en el que la influencer y empresaria no ha nombrado en ningún momento a Álvaro, y tampoco ha revelado en qué punto está su relación, dejando en el aire si es cierto que su separación es un hecho como aseguran los medios de comunicación italianos.